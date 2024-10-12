10月11日，“海珠湾”号客轮停靠在广州的琶洲港澳客运口岸，从香港国际机场（香港海天客运码头）而来的120余名乘客纷纷下船，其中不少乘客凭相关证明从广州海关设立的“广交会来宾便捷通道”快速通关。

第136届广交会将于15日开幕，截至9日已有超过12.5万名境外采购商预注册。越来越多的展客商选择从距广交会展馆约100米的琶洲口岸进出境。这里发运的客运船舶每日往返香港10班次，形成了水上跨境交通新枢纽和会展经济新通道。截至11日上午，广州海关所属广州会展中心海关今年已监管琶洲口岸进出境旅客12.8万人次。

“我这次来参加广交会是打算采购中国生产的咖啡机、榨汁机、制冰机等小家电。这次通关体验非常好，几分钟步行就能到展馆和周边宾馆，节省了时间和精力。”巴西采购商艾伦斯·阿劳霍说。

入境展客商经广州会展中心海关在琶洲港澳客运口岸设置的广交会来宾便捷通道通关。（韩建全摄）

展客商陆续云集，境外展品也相继入境。自9月4日第136届广交会首批进境展品顺利入境以来，截至10月11日9时已有72批次、价值超430万元的广交会进境展品陆续入境，展品主要来自埃及、泰国、土耳其、希腊、德国、葡萄牙、尼日利亚和巴基斯坦等国家和地区。

“从目前在海关备案的情况看，预计有49个国家和地区的企业带来电子家电、五金工具、建材家具等展品入境。”广州海关所属广州会展中心海关副关长邓强介绍。

广州海关所属南沙海关关员对第136届广交会进口展品进行监管。（麦东豪摄）

为保障广交会进境展品顺利通关，从强化服务保障、提供政策支持、提升通关便利、深化科技赋能等4个方面，提出实行驻会监管免担保、助力拓宽加贸企业销售渠道、便利进口食品化妆品及医疗器械参展、扩大参展食品范围、落实进口展品税收优惠政策等20条便利举措。

广州海关副关长谭武在广州海关11日举行的新闻发布会上介绍，本届广交会将首次复制中国国际进口博览会关于展览用食品的便利措施，推出免于进口食品境外生产企业注册等措施，为国外特色食品入境提供便利。（记者丁乐）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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