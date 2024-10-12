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河北宁晋县提高农业机械化水平——

农机给力 农民省力（产粮大县探丰年）

本报记者 马 晨
2024年10月12日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　“4000亩玉米，10天就收完了。”河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村的润风种植专业合作社负责人张军永快步引路，“走，去看看我们的好帮手！”

　　6台玉米联合收获机、8台大型拖拉机、1台谷物干燥机……走进合作社，一台台“大块头”整齐排列。

　　“现在种地很省力，靠的是这些大家伙！”走近一台玉米收获机，张军永详细介绍其功能，“机器将玉米茎秆迅速向下拉引，玉米棒被摘下后进入剥皮装置内剥皮，玉米籽粒被送入果穗箱，再由驾驶员控制粮箱翻转完成卸粮，秸秆连同被剥下的苞叶被切碎机切碎还田。”

　　农机给力，农民省力。机械化不仅提升了收割效率、降低了人工成本，还能更好地保护环境、保持土地肥力。

　　宁晋县是全国粮食生产先进县，2018年，全县的主要农作物生产就基本实现了全程机械化。

　　“全县共拥有大中型拖拉机4000余台，玉米收获机2200余台，小麦联合收割机2000余台，以及各类配套农机具2万余台（套）。”宁晋县农业农村局局长张哲如数家珍，“截至去年底，全县小麦机械化率达100%，玉米机械化率达99%，全县主要农作物综合机械化率在95%以上。”

　　不过，大型农机价格不菲，单个农户购买并不划算。

　　近年来，宁晋县加快构建现代农业经营体系，将壮大新型农业经营主体作为推动主要农作物基本实现全程机械化的重要一环，由其根据中小农户、种粮大户的不同需求提供相应服务。截至目前，全县共培育农民专业合作社、家庭农场等各类农业社会化服务主体5604家。

　　科技赋能，农机也在更新换代，变得更“聪明”。

　　“要想苗齐苗壮，那就选它。”在换马店镇东枣村科优粮食种植专业合作社，负责人柳义龙正在对前来咨询的农户推荐一台智慧农机。这台安装了北斗导航系统的小麦播种机，播种精度和效率大幅提高。

　　宁晋60余家农机合作组织、3000余台（套）农机具安装了适配多种传感器的智能终端，全县农业生产数字化程度不断提高。

　　眼下，宁晋县的98万亩玉米已经收获归仓，预计全年粮食产量可稳定在18亿斤以上。“我们每年都会推广新技术、新机具，努力提高农业机械化水平。”宁晋县委书记王涛表示，“我们将持续完善农业经营体系、推动农业科技成果转化应用，为稳粮保供、促产增收贡献力量。”

　　《 人民日报 》（ 2024年10月12日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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