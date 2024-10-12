2024年金秋招聘月活动启动
2024年10月12日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月11日电 （记者邱超奕）人力资源社会保障部、民政部等五部门联合启动“2024年金秋招聘月活动”。活动为期一个月，服务对象以民营企业、中小微企业、个体工商户以及高校毕业生、农民工、退役军人、登记失业人员为重点。其间，各地将组织开展各类线下招聘，同步举办直播带岗等网络招聘活动，提供即时快招零工服务，并根据求职者需求提供针对性职业指导、权益保障服务。
据了解，人力资源社会保障部将依托中国公共招聘网开设“2024年金秋招聘月”网络主会场，发布招聘信息。
《 人民日报 》（ 2024年10月12日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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