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2024金融街论坛年会18日开幕

2024年10月12日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月11日电  （记者李建广、王洲）2024金融街论坛年会将于10月18日至20日在北京金融街举办，本届年会主题为“信任和信心——共商金融开放合作  共享经济稳定发展”。来自30多个国家和地区的500余名嘉宾，将聚焦当前经济金融热点话题，围绕进一步推动各方增进互信互鉴、深化共赢合作、共享发展机遇，分享智慧、探讨路径。

　　本届论坛年会采取“主论坛+平行论坛+金融科技大会”活动框架，共设置40余场活动。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月12日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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