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“两新”政策显成效 释放经济发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年10月12日08:27 | 来源：人民网
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近期，家电卖场、重点商圈、汽车4S店人潮涌动，消费类电子产品、家电、汽车等销量稳步提升。大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）政策成效显现，各地抢抓机遇，全面开展系列促消费活动。

国家发展改革委相关负责人介绍，“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）工作成效明显，近期汽车、家电产品销量回升较快，预计9月份主要厂商乘用车零售量比上月增长10%。

在刚刚过去的国庆假期，以旧换新市场消费旺盛。在上海，国庆假期叠加新一轮“以旧换新”补贴政策落地，为家居消费市场再添一把“火”；在安徽，当地大力度支持消费品以旧换新政策，全链条推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，持续激发有潜能的消费；在广西，相关部门“加力”支持本次汽车、家电家居、电动自行车以旧换新，其中家电家居补贴再“扩围”，“换新+收旧”自选，助力消费者“焕新”美好生活。

在“真金白银”补贴的加持下，近期家电销售额增长显著。商务部数据显示，国庆假期7天，一共有251.88万名消费者购买以旧换新8大类家电产品374.50万台，销售额达到178.35亿元。其中，排名前三的家电品类为空调、电冰箱、电脑，销售额分别达到45.19亿元、37.97亿元、26.24亿元。

在四川，当地在国庆假期举办了国际熊猫消费节，派发4亿元消费“红包”，家电卖场内随处可见“以旧换新”标识，大大推动旧家电更新换代；在江苏，全省开展绿色节能家电以旧换新专项活动，在原本8大类家电补贴产品的基础上，增加了空气净化器、微波炉、电磁炉等9类家电产品，每件商品可享受成交价15%至20%补贴，单次补贴最高为2000元。

“两新”是今年经济工作的重点，也是扩大内需、拉动增长、促进就业的重要切口。业内专家表示，“两新”连接供需两端，贯穿生产、分配、流通、消费各个环节，可以进一步激活经济发展潜能，使我国经济肌体中的内生动力得到充分释放，实现经济高质量发展。

汽车是消费品以旧换新政策实施的重点领域。近期，商务部等部门联合印发《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》，此后多地陆续出台政策文件，从提高补贴标准、扩大补贴范围、增加资金支持等方面，加大力度促进汽车以旧换新。

以旧换新政策不断加码，汽车消费持续升温。截至10月7日24时，商务部汽车以旧换新平台已收到补贴申请超127万份，带动新车销售额超1600亿元，其中新能源车补贴申请量占比超60%。中国汽车流通协会数据显示，9月份，全国乘用车厂家市场零售210万辆，同比2023年增长4%。

在贵州六盘水，当地大力支持汽车以旧换新，提高补贴标准，在国家、省级汽车以旧换新活动的基础上，在全市发放汽车专项消费券，最高可领4000元消费券；在河北唐山，当地聚焦汽车、家电、家装、电动车等重点领域，先后推出“好物焕新季”“国庆欢乐购”“以旧换新进社区”等促消费活动，汽车销售同比增长27.9%，家电销售同比增长74.14%，消费市场呈现火爆热潮。

近期，“两新”推动大宗商品消费持续扩大。国家发展改革委相关负责人表示，大规模设备更新和消费品以旧换新工作，不仅有利于释放需求潜力，更有利于促进节能降碳、推动全面绿色转型。目前消费品以旧换新的配套实施细则全面出台、资金全面下达、政策全面启动，乘用车零售量大幅回升，家电销售额由降转升。

“两新”带来的经济刺激效应正在持续释放。业内专家表示，推进“两新”工作不是孤立的，而是系统的；不只是当前的，也是长远的。“两新”不是简单的同类设备、产品置换，而是顺应更高端、更智能、更环保、更个性化的需求趋势，对生产资料与消费品进行迭代升级。

(责编：郭思邈、高雷)
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