都 芃

智能网联汽车作为新一轮科技革命与产业变革的战略高地，已成为全球工业强国竞相追逐的焦点。10月10日，2024车路云50人年度发展论坛在重庆举行，推动车路云一体化从技术闭环走向商业闭环成为与会专家讨论的焦点。

“当下，产业追求更高级别的自动驾驶功能，单车智能面临着诸多挑战，需要网联式、协同式智能技术应对。”中国工程院院士李克强说，基于智能网联汽车技术趋势、产业特点以及发展瓶颈，我国提出了车路云一体化的发展思路，旨在打破智能网联汽车的孤立状态，实现人、车、路的连接。

“单车智能模式是基于驾驶员数据来优化算法，其水平只能无限逼近人类优秀驾驶员，限制了智能驾驶的上限。”天翼交通科技有限公司常务副总经理赵建军认为，车路云技术通过引入路侧感知与计算，实现车、路、云三方协同，具备超越人类驾驶水平的潜力，能够使智能驾驶上限得到提升。

李克强表示，推动车路云一体化技术在更大范围内落地推广，必须找到可持续的商业模式，实现从技术闭环向商业闭环的跨越。这一过程目前主要面临两方面挑战，一是当下车路云一体化技术的研发及示范还处于初级阶段，仍然主要依赖单车智能，车企数据尚未实现接入和共享，阻碍了商业应用范围的进一步扩大。

二是大部分车路云一体化系统仍为封闭式架构，未能实现分层解耦和跨域共用，“这也是网联式智能驾驶至今未形成商业闭环的主要原因。”李克强将其比喻为“烟囱式”发展模式，即各领域的服务、应用、数据等仅在各自领域垂直发展建设，缺乏跨领域共通的基础底座。他建议，要建设分层解耦、跨域共用的车路云基础平台，支撑各类应用，推动开放共享，提升资源利用效率。

针对车企参与积极性不高的问题，他建议要加强对车企需求的研究，以赋能智能驾驶、提升技术水平和产品力为目标，鼓励车企对基础平台提出应用要求，引导其积极参与建设。

中国汽车工程学会副秘书长、中国智能网联汽车产业创新联盟秘书长公维洁也建议，要分类梳理场景，形成量产场景发展路线图，瞄准那些能够显著提升交通安全和效率、有利于大规模建设、标准规范研究基础较好、可有力赋能智能驾驶的典型场景发力。

例如大宗物流作为典型的交通运输场景，其对高级别自动驾驶有强烈需求。“自动驾驶货运市场潜力巨大、前景广阔，是L4级自动驾驶领域中最有可能率先实现无人化与商业化的细分市场之一。”卡尔动力首席执行官韦峻青向记者介绍，其公司从技术成熟度及商业化角度出发，研发出智能编队驾驶模式，实现一名司机驾驶L2级领航车辆引领多辆L4级自动驾驶卡车行驶。该模式能够自动完成组队、离队、换道等操作，可以在社会车辆之间灵活穿梭，并高效通过收费站及红绿灯路口，目前已累计实现L4级自动驾驶大宗货运总重超过6000万吨，编队示范运营总里程数突破850万公里，为后续商业化应用奠定了坚实基础。

安全是车路云一体化发展的底线。奇安信集团副总裁韩永刚认为，车路云一体化涉及多部门、多领域、多技术融合，构建车路云一体化安全体系需要创新思维，以系统工程方法打通多体系，以内生安全为核心，实现网络安全与车路云一体化的深度融合，保障其安全稳定运行。

目前，西部科学城智能网联汽车创新中心正参与编制《车路云一体化系统应用与建设指南2.0》，设计实现商业闭环的车路云一体化系统，推进交通基础设施及交通数据面向网联车辆、交通交管、产业发展的规模化落地，探索商业化模式，创新支撑智能网联汽车规模示范应用。

(责编：杨曦、陈键)

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