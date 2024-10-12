原标题：我首颗可重复使用返回式技术试验卫星成功回收

科技日报北京10月11日电 （李仪 汪正洪 记者付毅飞）记者从国家航天局获悉，10月11日10时39分，我国在东风着陆场成功回收首颗可重复使用返回式技术试验卫星——实践十九号卫星。

卫星搭载的植物及微生物育种载荷、自主可控和新技术验证试验载荷、空间科学实验载荷、社会公益和文化创意载荷等回收类载荷已全部顺利回收。

实践十九号卫星是我国“十四五”期间的重要新技术试验卫星，于9月27日在酒泉卫星发射中心发射。此次飞行试验突破了可重复使用、无损回收、高微重力保障等关键技术，验证了新一代高性能可重复使用返回式空间试验平台各项技术指标，达到了各项预期试验效果。

实践十九号卫星具有微重力水平高、时效性好、下行能力强等特点，是高效的高微重力水平空间试验平台，可支持微重力科学、空间生命科学等方面研究。此次飞行任务开展了航天育种、新技术验证与空间科学实验，搭载的多个国际合作载荷成为促进航天国际合作的良好平台，对推动探索太空、利用太空有着重要意义。

(责编：杨曦、陈键)

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