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国内页岩油单井日产刷新最高纪录

2024年10月12日08:49 | 来源：科技日报
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原标题：国内页岩油单井日产刷新最高纪录

　　科技日报讯 （记者王延斌 通讯员徐永国 王维东）在胜利济阳页岩油国家级示范区（以下简称“示范区”）揭牌两年后，页岩油产量迎来新突破。记者从10月10日召开的中国石化高质量成果发布会上获悉，示范区共投产94口页岩油水平井，其中36口页岩油井峰值日产油超百吨，单井峰值日产油262.8吨，刷新了国内页岩油单井日产最高纪录。

　　示范区是继新疆吉木萨尔、大庆古龙后第三个页岩油国家级示范区，是我国首个陆相断陷湖盆页岩油国家级示范区。胜利油田分公司总经理杨勇介绍，济阳坳陷陆相页岩油与北美页岩油相比，埋藏深、成熟度低，勘探开发面临一系列世界级难题。

　　页岩油属于非常规油气，主要指赋存在富有机质页岩和碳酸盐岩、砂岩、粉砂岩薄夹层中的液态烃。我国拥有丰富的页岩油资源，但主要为陆相页岩油，储层非均质性强，勘采难度大。

　　以科技创新啃下“硬骨头”，胜利油田先后攻克了页岩油高温、高压、涌漏并存的世界级难题，形成以合成基钻井液体系为核心的优快钻井技术，使地下3300米以深、水平段大于2000米的水平井得以高效钻进，钻井周期从133天缩短到29.5天。

　　中国石化集团公司总经理助理兼胜利石油管理局有限公司执行董事、党委书记孙永壮表示，示范区三年取得重大成果，得益于胜利油田科技工作者敢于突破传统，打破了成熟度小于0.9的页岩油勘探开发禁区；敢于自主创新，提出三元储渗理论认识，找到页岩油开发的根髓；敢于超越自我，突破关键技术“空白区”。

(责编：杨曦、陈键)
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