王立勇

原标题：落实落细税费支持政策

实施完善有效的税费政策，是引导创新资源合理配置、促进科技成果转化、推动制造业转型升级的关键。应多措并举，提高税费政策对制造业发展的支持力度。

制造业是立国之本、强国之基，是实体经济发展的压舱石和经济活力的重要载体。国家税务总局增值税发票数据显示，今年1月份至7月份，我国制造业销售收入同比增长5.3％，31个制造业大类行业中有28个实现正增长。实施完善有效的税费政策，是引导创新资源合理配置、促进科技成果转化、推动制造业转型升级的关键。

近年来，税务部门紧扣服务高质量发展这一首要任务，落实落细各项税费支持政策，积极推动制造业高端化、智能化、绿色化，为加快发展新质生产力增添了巨大的“税务动能”。首先，税收政策普及程度不断提升。今年以来，税务部门多措并举落实“政策找人”原则，依托税收大数据，智能匹配优惠政策与适用对象，分时点、有重点地开展政策精准推送3.6亿户（人）次，推送各类税费优惠政策信息5.4亿条，确保各项税收政策扎实落地。其次，减税降费等优惠政策不断加力。今年1月份至8月份，税务部门支持科技创新和制造业发展的主要政策实现减税降费及退税超1.8万亿元，有效减轻了企业的税负压力，刺激了企业投资增产意愿，提振了市场信心，激发了市场活力。最后，研发费用加计扣除政策助力制造业转型升级。在各类税费政策的共同作用下，我国制造业发展呈现出良好发展态势。今年1月份至8月份，我国制造业销售收入占全部销售收入比重为29.7%，较上年同期提高0.8个百分点。高端装备制造业、高技术制造业销售收入占制造业销售收入比重较上年同期分别提高0.5个和0.6个百分点。

当前税费政策在支持制造业发展方面仍存在可改进空间。例如，政策落地时效性有待提高，政策制定和执行的精准性、针对性、适配性仍需加强；税务服务质量和效率仍有提升空间，需进一步优化服务流程，降低企业成本和负担；等等。针对此，应多措并举，提高税费政策对制造业发展的支持力度，推动制造业转型升级。

构建让税收政策在微观层面高效落地的体制机制。搭建税惠政策“企业直通车”，为制造业企业开展“一企一策”式辅导、“量体定制”式服务，聚焦各类制造业企业推出一系列有针对性的举措，不断提升税费服务的精细化、智能化、个性化水平。优化政策发布和传达渠道，帮助企业及时享受税收优惠政策，充分释放税收政策红利。运用大数据、云计算、人工智能、移动互联网等现代信息技术，推进内外部涉税数据汇聚联通、线上线下有机贯通，助力税费征管数字化和智能化再上新台阶，实现制造业企业纳税流程的优化简化，提升税务服务质量与效率。

进一步加强对制造业企业有序开展高端化、智能化、数字化转型的引导和支持。完善职工教育经费税前扣除政策，促进企业打造数字人才队伍，助力企业打牢高端化、智能化、数字化转型基石。强力推动研发费用加计扣除、加速折旧等税收优惠政策的落实落细，降低企业高端化、智能化转型的成本压力，引导社会资本投向高端智能制造领域。加大对企业研发的政策支持力度，助力制造业企业抓住高端智能制造“窗口期”，为企业创新发展注入更大动能。

深入推进“多税种共治”的绿色税制体系建设，为制造业企业提供绿色税收政策激励。落实环境保护税法、资源税法等绿色税收法规，加强环境治理、发展循环经济。对于制造业企业在节能减排、资源综合利用、环保设备购置等方面的投入，按照一定比例给予相应的税收抵免。建立起与资源产品市场价格直接挂钩的税收调节机制，鼓励制造业企业走绿色、低碳、循环的可持续发展之路，通过税收杠杆促使企业进行绿色转型。强化部门协作与信息共享，优化税费政策设计，提高政策的精准性、针对性，加强政策的协调性、连贯性和稳定性，建立多渠道、多层级、多主体的政策互动模式和机制，确保不同税费政策之间相互配合、相互促进，形成合力，切实提高税费政策支持制造业转型升级的有效性。

（作者系中央财经大学二级教授）

(责编：杨曦、陈键)

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