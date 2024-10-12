顾阳

原标题：合规高效利用公共数据资源

随着公共数据合规高效流通使用，我国数据资源配置将得到不断优化，数据要素放大、叠加、倍增效应有望不断显现，做强做优做大数字经济、构筑竞争新优势将有更加坚实支撑。

说起公共数据，大家并不陌生。它来源于政府及公共机构依法履职或提供公共服务过程中产生的数据，可以说与我们每个人都息息相关。比如，利用交通公共数据，可以更好地规划出行路线、减少不必要拥堵；借助气象数据，可以让人们提前做好应对极端恶劣天气的准备，减少生命财产损失；等等。

公共数据每时每刻都在产生，具有规模体量大、数据质量好的特点，在支撑数字政府建设、便利群众办事、优化营商环境等方面，发挥着越来越重要的作用。正因如此，加快公共数据的开发利用，价值潜能大，带动作用强，是深化数据要素市场化配置改革的先导工程、培育全国一体化数据市场的重要抓手，也是以数字化助力经济社会高质量发展的重要举措。

公共数据可谓无处不在，但在开发利用上似乎又壁垒重重。公共数据在流通使用中的体制性障碍、机制性梗阻，让公共数据在资源供给、应用创新、权益分配等方面普遍存在着“不敢”“不愿”“不会”的问题，数据作为新生产要素的价值远未得到释放。

针对上述问题，中办、国办日前印发的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，围绕深化数据要素配置改革、加强资源管理、鼓励应用创新、统筹发展和安全4个方面，首次从中央层面对公共数据资源开发利用进行了系统部署，既是贯彻落实党的二十届三中全会精神的重要改革举措，也是定规矩、把方向的重大制度安排，对全社会释放了鼓励发展的鲜明政策导向。

《意见》的出台，让公共数据资源开放利用变得有章可循，也进一步强化了数据资源的基础性、战略性作用。从市场角度看，公共数据开发利用为企业创新发展提供了丰富的素材，助力其在市场分析、产品研发、服务优化等方面作出准确判断，从而提高市场竞争力。近些年，公共数据开发利用催生出一大批数据服务提供商、数据分析机构等，它们通过不断探索公共数据开发利用新模式，培育市场应用新场景，为经济高质量发展注入新活力。

也要看到，公共数据资源开发利用不足，主要矛盾在供给侧，关键短板在应用场景。《意见》着力激发数据供给动力，首次明确提出共享、开放和授权运营三种开发利用方式，对资源供给进行体系化部署；着力释放用数活力，鼓励市场各方利用公共数据开发更多产品、提供更好服务，不断繁荣产业生态。同时，规范授权运营活动，要求建立公共数据资源登记制度、授权运营情况披露机制，提出监督管理要求，确立授权运营的制度规则框架。

需要指出的是，加快公共数据开发利用，需强化两个“更加重视”：

一是更加重视公共数据开发利用与产业发展的深度融合。公共数据不仅仅是信息的集合，而是成为推动各产业创新发展的关键要素。比如在制造业中，通过对公共数据的分析利用，优化生产流程、提高产品质量、实现精准营销，助力产业转型升级，充分发挥公共数据在赋能实体经济中的重要作用。

二是更加重视公共数据开发利用的数据安全和隐私保护。数据资源开发利用程度越深，数据安全和个人信息保护就越要强化。随着数据价值的不断提升，安全风险也随之增加，未来要不断完善安全管理机制，确保公共数据在开发利用过程中既要供得出、流得动、用得好，也要保安全，切实保障公民和市场经营主体的合法权益。

可以预见的是，随着公共数据合规高效流通使用，我国数据资源配置将得到不断优化，数据要素放大、叠加、倍增效应有望不断显现，做强做优做大数字经济、构筑竞争新优势将有更加坚实支撑。

(责编：杨曦、陈键)

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