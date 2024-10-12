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我国首个支持资本市场的货币政策工具落地

马春阳
2024年10月12日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：我国首个支持资本市场的货币政策工具落地

　　10月10日，中国人民银行发布公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”（以下简称“互换便利”），支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从中国人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。10日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

　　中金公司、中信证券在央行公开市场业务一级交易商名单中，这标志着我国首个支持资本市场的货币政策工具落地。在业内人士看来，此类创新工具涉及多个基础设施，交易要素多、技术含量高，短期内推出对政策协同性和工作效率的要求高。

　　创设互换便利是贯彻党的二十届三中全会“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的重要举措。东方金诚研发部执行总监于丽峰认为，互换便利作为一种长期制度性安排，有利于增强资本市场韧性，抑制羊群效应等顺周期行为，维护市场稳定；也有利于调动非银机构的参与度，提升货币政策在资本市场的传导效率，平衡好债券、股票等市场的发展。

　　此前，人民银行行长潘功胜在9月24日国新办新闻发布会上首次透露将创设此工具。潘功胜表示，国债、央行票据与市场机构手上持有的其他资产相比，在信用等级和流动性上有很大差别。很多机构有资产，但当前流动性较差，通过与央行置换可获得比较高质量、高流动性的资产，将大幅提升相关机构的资金获取能力和股票增持能力。通过这项工具获取的资金只能用于投资股票市场。

　　相关业内人士介绍，互换便利期限不超过1年，到期后可申请展期，抵押品范围未来可能会视情况扩大。这些操作上的灵活性均表明，工具未来还有很大的发挥空间。另据了解，央行将通过特定的一级交易商开展操作。

　　“从国际经验看，类似的定期证券借贷便利，对金融市场迅速企稳发挥了重要作用。”仲量联行大中华区首席经济学家庞溟说。

　　美联储曾数次推出定期证券借贷便利，允许一级交易商使用流动性较差的证券为抵押，向美联储借入流动性较高的国债，便于在市场上融资，起到了提振市场的效果。中国人民银行则在2019年推出了央行票据互换工具，允许一级交易商以银行永续债从央行换入央票，改善了商业银行永续债流动性，促进了银行永续债发行。

　　值得一提的是，互换便利是“以券换券”，不扩大基础货币投放规模。现行人民银行法规定，央行不得直接向非银金融机构提供贷款，证券、基金、保险公司互换便利采用的是“以券换券”的方式，既提高了非银金融机构融资能力，又不是直接给非银金融机构提供资金，不会投放基础货币。

　　于丽峰认为，互换便利的落地有利于提高资本市场稳定性。非银机构在市场低迷、流动性较差的情况下获取资金的能力将得到提高，可对低估的股票进行增持，进而稳定市场情绪，提高市场流动性，提振市场信心。

(责编：杨曦、陈键)
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