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企业制度性交易成本有效降低

2024年10月12日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：企业制度性交易成本有效降低

本报北京10月11日讯（记者银晟）从国家市场监督管理总局11日召开的新闻发布会上获悉，今年以来，市场监管总局持续修订出台经营者集中新申报标准、开展试点委托中期评估、优化简易案件审查思路、简化简易案件申报材料等工作，降低经营主体经营者集中申报制度性交易成本。

市场监管总局反垄断二司司长徐乐夫介绍，今年1月，修订后的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》公布，大幅度提高了申报门槛，一批规模较小的经营者集中不再需要申报。截至今年9月30日，申报数量较上年同期减少94件，同比下降15.77%。

据介绍，在经营者集中审查工作中，市场监管总局落实公开、公平、公正原则，统一监管执法程序、标准和尺度，推动形成框架完整、层次清晰、规则完备、科学高效的竞争监管法律制度体系。

数据显示，2022年8月新反垄断法实施以来，市场监管总局共审结经营者集中审查案件总数1501件，平均审结时间为24.11天。其中，涉国有企业参与集中案件761件，平均审结时间为25.42天；涉民营企业参与集中案件589件，平均审结时间为24.72天；涉外资企业参与集中案件670件，平均审结时间为22.53天，涉及美企参与集中案件178件，平均审结时间为20.52天。各类企业的审查用时基本相同，保障了所有企业公平参与市场竞争。

徐乐夫介绍，市场监管总局着力降本增效，在经营者集中业务系统设置批准信息即时反馈功能，增加审查透明度，降低沟通成本，优化平台企业投资并购审核机制，增强审查可预期性。今年以来，委托案件审查时间进一步下降，平均受理时间15.36天、平均审查时间16.48天，整体审查时间为31.84天。

为进一步释放新申报标准带来的政策红利，市场监管总局积极推进优化简易案件审查思路，简化简易案件申报文件资料，切实降低企业申报负担。新的简易案件申报材料要求于10月12日正式上线施行。优化后，申报人进行经营者集中申报时，需要提交的申报表格从3份减为2份，申报表中需要申报人填写事项从44项减少为38项。

(责编：杨曦、陈键)
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