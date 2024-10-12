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灯塔工厂“照亮”制造业前行方向

刘 钊
2024年10月12日08:53 | 来源：证券日报
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原标题：灯塔工厂“照亮”制造业前行方向

近日，世界经济论坛与麦肯锡咨询公司联合评选出新一批“灯塔工厂”名单，其中来自中国的工厂有13家，占比近60%，创历史新高。这也体现出中国在智能制造和数字化转型方面的卓越成就。

“灯塔工厂”被誉为世界上最先进的工厂，其广泛应用人工智能、物联网、云计算、5G、大数据等技术，显著提升了生产效率和环境可持续性。这些工厂在研发设计、生产制造、供应链管理、营销及服务等全流程全要素中，实现了模式变革，引领着全球制造业的未来发展。

在中国，这些“灯塔工厂”涵盖了电子设备、消费品、汽车、家用电器、风电等多个行业，它们通过数字化、智能化、绿色化转型，不仅实现了自身业务的提质增效和绿色发展，更为整个行业树立了榜样和标杆。比如，为了满足快速增长的全球需求，解决研发、交付和售后服务等环节的滞后响应问题，海尔胶州空调互联工厂作为一家90%产品供应全球的空调工厂，采用大数据、高级算法和生成式人工智能等技术，优化了整个价值链，以此成功入选本批次“灯塔工厂”。

“灯塔工厂”的快速发展，离不开国家政策的支持和引导。近年来，随着发展新质生产力、发展数字经济、大力推进新型工业化、推动制造业数字化转型升级行动等一系列重大战略措施的实施，我国制造业领域正处于由大到强转型的关键阶段。这些战略措施不仅为“灯塔工厂”的发展提供了有力保障，更为全球制造业的数字化转型和智能化升级树立了标杆和榜样。

对制造业上市公司而言，可借鉴“灯塔工厂”建设和运营的成功经验，这有助于企业精准把握未来制造业发展趋势。尤其从产品出口角度来看，“灯塔工厂”意味着更强的定制化能力和更快的响应速度，能够满足国际市场上日益多样化和个性化的需求。通过优化供应链管理、降低生产成本、增强环保和可持续性，制造业上市公司能够进一步提升国际品牌形象和竞争力，拓宽海外市场，实现全球化布局的长远目标。

同时，中国“灯塔工厂”的成功经验，也将持续为世界产业未来发展提供“中国方案”。这些工厂通过广泛应用先进技术，实现了生产效率、产品质量、成本控制和可持续性等多个领域的领先。它们能够快速响应市场需求，实现按需生产，同时加强供应链上下游合作，形成协同创新的良好生态。这些成功经验不仅为中国制造业的高质量发展提供了有力支撑，也为全球制造业的转型升级提供了宝贵借鉴。

展望未来，随着人工智能、大数据、5G等技术的不断突破和应用，中国制造业将不断迈向更高水平的发展阶段，共同推动全球制造业的数字化转型和智能化升级。

(责编：杨曦、陈键)
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