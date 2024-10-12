吴晓璐

原标题：证监会：持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落实落地

2024金融街论坛年会将于10月18日开幕。10月11日，在2024金融街论坛年会新闻发布会上，证监会办公厅副主任王利表示，在今年的论坛上，证监会党委书记、主席吴清同志将出席年会开幕式并发表主旨演讲。证监会将按照组委会的统一安排，认真办好主论坛、平行论坛和金融科技大会等事项。

据王利介绍，证监会将承办10月19日下午的主论坛，主题为“以全面深化资本市场改革推动资本市场高质量发展”。这场主论坛包括两项议题，一是“更好发挥资本市场功能，助力新质生产力发展”；二是“坚持以投资者为本，大力改进投资者服务”。

此外，证监会将承办两场论坛活动。一场是北交所将于10月18日下午承办一项平行论坛，主题为“支持中小企业走专精特新之路 更好服务发展新质生产力”。另一场是证监会科技监管司、中证技术公司、中证数据公司将于10月21日上午承办金融科技大会中的资本市场金融科技论坛，主题为“‘数据要素+AI’双轮驱动资本市场高质量数字化转型”。

与此同时，邀请高规格嘉宾参会。对标金融街论坛国家级、国际性的定位，证监会邀请了涵盖境内外监管部门、行业机构、科技企业、高校等在内的40余位高规格嘉宾，参与主旨演讲、圆桌对话、成果发布等活动。

王利表示，目前，证监会各项筹备工作进展顺利。下一步，证监会将在组委会的统筹下，进一步细化完善各项筹备安排，确保论坛圆满完成。

谈及做好金融“五篇大文章”，王利表示，这是推动经济高质量发展的必然要求，也是发挥资本市场服务功能的重要内容。证监会积极推动资本市场融入科技北京、绿色北京战略，服务“四个中心”建设，推动金融“五篇大文章”在北京不断取得新成效。

在科技金融方面，积极参与北京国际科技创新中心建设和中关村先行先试改革，支持优质科技企业通过资本市场做优做强。近年来北京新上市企业超过八成属于新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。

在绿色金融方面，引导行业机构开展绿色投资，支持企业发行绿色债券用于节能环保项目、发行REITs产品盘活绿色基础设施。截至9月底，北京企业累计发行绿色公司债券（含ABS）239只，募资近3300亿元。推进上市公司ESG信息披露，北京市属国有控股上市公司ESG信息披露实现“全覆盖”。

在普惠金融方面，今年北京约300家上市公司现金分红近8000亿元。同时，指导北交所持续打造服务创新型中小企业主阵地，超五成北交所公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录。

在养老金融方面，支持北京市深化个人养老金制度先行试点，截至9月底，12家机构55只产品入选个人养老金投资名录。支持北京发展养老目标基金，共15家基金公司设有养老目标基金71只。

在数字金融方面，支持北京率先开展资本市场金融科技创新试点，推动大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在资本市场应用实施。包括中国结算“e网通”在内的第一批13个项目已完成试点并转为常态化运营，第二批22个项目已提交评估。

王利表示，下一步，证监会将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落实落地，进一步全面深化资本市场改革，更好发挥资本市场功能作用，推动金融“五篇大文章”取得更多进展和成果，更好服务经济高质量发展和中国式现代化建设。

(责编：杨曦、陈键)

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