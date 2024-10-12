梁 桐

原标题：全球贸易复苏动能趋弱

全球贸易是世界经济发展的重要动力和关键指标，在2023年因遭受高通胀、高利率冲击持续低迷后，全球贸易终于在今年迎来拐点重新走上增长轨道。但复苏之路并非坦途，全球贸易仍面临严峻挑战。日前，世界贸易组织发布《全球贸易展望与统计报告》10月更新版（以下简称“报告”）指出，全球贸易正在逐渐复苏，但同时也面临突出的下行风险。各国应加强合作，并且加大新技术应用，才能有效应对相关风险挑战，推动全球贸易健康发展。

报告预计，全球商品贸易将在2024年增长2.7%，2025年增长3.0%，两组数据较4月发布的版本分别上调0.1个百分点和下调0.3个百分点。后者的下调显示了贸易复苏的动能后劲不足。报告指出，下调未来发展预期，一定程度上是对今年上半年贸易表现不及预期的真实反映。

全球贸易复苏除了速度上有所放缓之外，在地理上也分布不均。报告称，各地区对于贸易商品的需求有所不同，其中欧洲比原来预计的更弱，而亚洲则比预期的更强。报告还预计，2024年经济增速最快的区域将是亚洲，经济产出有望增加4.0%；而欧洲经济增长可能最慢，增速将仅有1.1%，可见贸易需求很大程度上与经济发展正相关。

近30年来，全球贸易帮助广大发展中国家大幅提高收入水平，缩小了与发达国家之间的差距。但发展中国家和发达国家在贸易中受益不均衡的现象仍然突出，全球贸易距离实现公平尚有很长的路要走。尤其是近年来，随着绿色商品贸易增加，以及绿色商品制造对关键矿产等原材料的需求增加，中低收入甚至最不发达国家向中高收入国家出口矿产原材料，而后者出口绿色商品制成品的贸易格局有加速形成之势，该贸易格局下发展中国家受益比例不足的问题将更加凸显。在近期于世贸组织总部举办的“环境周”活动期间，发展中国家代表对自身在贸易中受益不足表达了顾虑，“发展中国家通过贸易帮助发达国家发展，而自身承担环境、社会等成本”的问题再次成为各方关注重点。此次发布的报告也指出，尽管发展中国家在全球贸易中的份额不断提高，对全球经济增长作出了贡献，但当前许多发展中国家仍处于全球贸易的边缘，难以实现快速增长。未来需要采取更多措施促进发展中国家参与全球贸易，实现贸易的包容性增长。

当前世界的不确定性、不稳定性因素增多，随着世界地缘政治紧张加剧、贸易保护主义抬头、极端自然灾害频发、供应链受扰动甚至断裂，贸易复苏面临着巨大的下行风险。报告指出，中东等地区的冲突有可能进一步扰乱航运并推高能源价格；地缘政治的紧张也可能导致贸易碎片化和供应链断裂，进而增加贸易成本；各国经济政策的不确定性可能导致金融市场波动和经济放缓；通胀压力的持续存在可能推高利率进而抑制消费和投资，最终影响贸易增长；此外，自然灾害的发生也会导致贸易基础设施受损和供应链断裂。报告称，供应链断裂是当前全球贸易面临的重要挑战，可能对全球贸易和经济增长造成严重影响。

解决当前面临的诸多危机，推动全球贸易走上包容性、可持续增长之路，既要依靠各国之间加强协调合作，也要加强对新兴科技手段的应用。既要主动破除贸易保护主义藩篱，降低关税和非关税壁垒，提升贸易自由化和便利化程度，也要依托人工智能、数字技术等新手段加强现代化贸易能力建设，提升应对战争、灾害等非主观因素影响的能力。同时，随着技术发展孕育出新的贸易增长极，要把握机遇为复苏疲软的全球贸易注入新动能。针对发展中国家在贸易中受益不足的情况，要有针对性地提升发展中国家的贸易能力。对于在全球贸易中依赖初级产品程度较高的发展中国家，要加强投资和培训，帮助其向价值链更高端延伸。

报告指出，要建立更加开放、可预测、透明的贸易环境，帮助发展中国家更好融入全球贸易体系，要帮助发展中国家发展数字贸易和绿色技术以提高其竞争力，还要帮助发展中国家提升贸易谈判能力，更好地维护自身利益。针对影响贸易复苏的风险因素，报告指出，要建立风险预警机制，加快发展多元化供应链，避免过度依赖单一供应链。报告还强调了加强贸易基础设施建设的重要性，提出要以更加完善的交通和物流基础设施提高供应链韧性。

绿色贸易的发展以及数字技术等新科技的普及为全球贸易发展带来了新的机遇。报告指出，随着全球对于可持续发展的关注日益增强，环境技术贸易也随之增长。可再生能源商品贸易自2005年以来增长了5倍多，远超其他商品和服务出口的增长速度。报告指出，全球贸易有助于绿色技术的广泛应用和传播，有助于应对全球可持续发展挑战，并促进向更加可持续的绿色经济转型。报告认为，要抓住绿色贸易的机遇，需要加强国际合作，促进发展中国家采取数字和绿色技术，并制定监管框架，确保全球贸易中最有活力的领域能让发展中国家更多受益。

(责编：杨曦、陈键)

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