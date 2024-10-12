企业是经济活动的重要主体，企业家精神在推动经济发展中发挥了重要作用。为弘扬企业家精神，提振经济发展信心，人民网“2024年企业家大会”于今年8月召开。为进一步总结、推广富有中国特色的企业家成长经验，“2024年企业家大会·走进企业调研行”也正式启动，通过走进独具发展特色的优秀企业，探索中国企业高质量发展的新思路。

近日，“2024年企业家大会·走进企业调研行”首场落地山东省青岛市，东风柳汽、青岛啤酒等企业参与调研交流。

作为一家拥有120多年历史的消费品企业，青岛啤酒相关负责人在调研中分享了对于企业创新和发展的见解：“首先，实体经济是经济社会发展的重要组成，要通过持续优化生产流程，提高生产效率，确保产品质量。第二，要积极拥抱市场，针对不同消费群体的需求，推出多样化的产品线，满足不同消费者的口味和需求。第三，要通过实施年轻化、趣味化的营销策略，提升消费者对于品牌的认可度，如通过打造啤酒博物馆、生产青啤文创、举办品鉴酒会等多种方式，激发品牌活力、开拓发展路径。”

东风柳州汽车有限公司总经理林长波也在调研交流中表示，东风柳汽建厂已有70年历史，近年来在商用车、乘用车以及新能源汽车等领域不断深耕，以期筑牢实体经济这一国民经济发展的基石。他说：“要以实业立企、以实业兴企，不断推动汽车行业做优做强。创新永无止境，东风柳汽在商用车领域有着丰富的发展经验，随着乘用车市场的发展兴起，我们也逐步描绘出了乘用车生产与销售的创新版图。未来，面对汽车行业的新能源化转型，公司还会继续推出系列的新能源产品，包括SUV、MPV等类型，全面满足民众出行需求。”

调研交流中，企业负责人们在跨界合作、组团营销等方面达成了共识，未来，各方将共同推动实体经济的发展，以信息化、智能化创新，实现产业链的提质升级，更好地服务民生。

据了解，“2024年企业家大会·走进企业调研行”将持续走进各地的相关企业，通过实地调研走访，洞察和挖掘优秀企业的经验做法，促进企业发展成果交流。

(责编：曹淼、李源)

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