企业是经济活动的重要主体，企业家精神在推动经济发展中发挥了重要作用。为弘扬企业家精神，提振经济发展信心，人民网“2024年企业家大会”于今年8月召开。为进一步总结、推广富有中国特色的企业家成长经验，“2024年企业家大会·走进企业调研行”也正式启动，通过走进独具发展特色的优秀企业，探索中国企业高质量发展的新思路。

近日，“2024年企业家大会·走进企业调研行”来到山东省烟台市。走进位于烟台市莱阳市的鲁花集团总部，“产业报国，惠利民生”的字符映入眼帘。作为莱阳市本土企业，鲁花集团常务副总裁、线下营销管理中心总经理宫晓介绍说，提起鲁花，那句“滴滴鲁花，香飘万家”更令人感到熟悉。20世纪80年代，国内花生油产业的痛点在于黄曲霉素问题。基于此，鲁花历时6年研发出5S纯物理压榨工艺。这一获得了“国家科学技术进步奖”的工艺也为我国花生油产业的振兴注入了生机和活力。

“鲁花的创新从未停止。从2009年开始，鲁花成立农业科技推广公司，专门从事花生良种的引育试验、生产示范、经营推广，并成功研发了一系列具有‘高油酸、高产量、高含油量’的花生新品种，适合新疆、河南、河北、山东、湖北、江苏、辽宁等不同地区种植，助推我国花生良种更新换代。”宫晓补充说，现阶段鲁花的发展目光也从食用油制品拓展到米面粮、调味品等多个领域，全面扎根农业、深入反哺农村，以期在花生全产业链中带动农民增收致富，为消费者提供高品质的食品。

作为调研团企业代表的一员，东风柳州汽车有限公司总经理林长波表示：“我个人是鲁花产品的消费者之一，东风柳汽的工会福利也有很大部分产品来自鲁花。无论是家中厨房的食用油，还是节日里赠予亲朋的礼品，鲁花的品质与健康理念总能带给大家一些幸福感和安全感。”林长波说，作为一家车企，又是实体经济中的一分子，东风柳汽未来将在福利采购、物流运输、组团营销、线下活动、用户回馈等多个层面与相关企业实现跨界化、生态化合作，共同服务于人民群众的美好生活需求。

本次调研依托参观、座谈等形式开展，企业负责人们在交流中形成共识、拓展思路，各方也共同为推动实体经济发展、实现产业链的提质升级而出谋划策。

据了解，“2024年企业家大会·走进企业调研行”将持续走进各地的相关企业，将通过实地调研走访，洞察和挖掘优秀企业的经验做法，促进企业发展成果交流。

(责编：曹淼、李源)

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