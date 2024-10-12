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高质量发展调研行｜“动批”变身 “新动力”焕彩

人民日报客户端北京频道 施芳 周舒艺
2024年10月12日09:15 | 来源：人民日报客户端
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“动批”今昔对比

“动批”今昔对比

这里，是国内第一个以金融科技为主要产业的示范区，第一个探索金融科技创新试点机制的园区，更是截至目前唯一一个被国务院确定的国家级金融科技示范区。

走进北京西直门外大街137号、金科新区标志性楼宇新动力金融科技中心，开阔敞亮的公共空间、干净整洁的办公区域、随处可见的绿植，让人难以将其与曾经那个人山人海、密不透风的“动批”联系起来。

“动批”，全称北京动物园服装批发市场，曾是中国北方地区最著名、最具影响力的服装批发集散地，包括金开利德、众合、世纪天乐、万容天地等12家市场，摊位1.6万多个，从业人员超过4万人。

客观地说，曾经的“动批”，对于丰富人们的生活和推动市场经济的发展繁荣，起到了很大作用。可是，人多、车多、货多，随之而来的环境脏乱、交通拥堵、治安事件频发、消防隐患等问题，也成了西城区乃至北京市的一块“心病”。

“动批”疏解，是疏解非首都核心功能的标志性项目。从2014年到2024年，“动批”走出了一条将区域性批发市场腾退、城市更新、产业升级三者统筹推进的减量高质量发展之路。

2017年底，“动批”疏解完成，关于这一地区的发展前景，西城区规划了几个方案，最终确定为金融科技方向。

打开地图可以发现，“动批”的地理位置十分优越：往东南3公里是西城区金融街，往北5公里是海淀区中关村，可实现金融资源与科技资源的对接。这一产业方向，正符合北京市“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”的定位。

根据最新统计，金科新区新引入金融科技企业和专业服务机构182家，注册资本金超过1100亿元，2023年形成三级税收近20亿元，是“动批”疏解前的20多倍……

穿行在新动力金融科技中心的各个楼层之间，人们感慨：这不只是一栋写字楼，更是一个国际一流金融科技产业展示和对话的窗口；这不光是一座楼宇的改造和转型，更是一次产业的重新定位和布局。

(责编：杨曦、陈键)
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