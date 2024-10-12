“不是大城市去不起，而是小县城更有性价比”。在刚刚过去的国庆假期，“小而美”的县域旅游迎来大发展。

经文化和旅游部数据中心测算，假期7天，国内出游7.65亿人次，较2019年同期增长10.2%。同程旅行数据显示，国庆假期，全国近百个县城酒店预订热度同比上涨超过50%。

越来越多游客选择“逆流而行”，欣然“奔县”，离不开“宝藏小城”们争做文旅“三好学生”的持续努力。

第一个“好”，即玩得好。

去昆山听一场古老的昆曲；到德清徜徉自然山水；或去延吉喝一碗暖暖的参鸡汤……中国县城之美，各不相同。近年来，各地努力保留“底色”、擦亮“招牌”，大力丰富旅游产品供给。

为了让更多“小众风景”进入“大众视野”，商务部等9部门去年发布《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》，明确提出发展乡村旅游，吸引市民下乡消费；文化和旅游部则推出“旅游攻略”，列出1597个全国乡村旅游重点村镇，打造乡村旅游精品线路。

据文化和旅游部介绍，今年国庆，多地围绕庆祝农民丰收、欢度国庆等主题，开展1000多项“乡村创意生活季”系列活动，带动乡村旅游订单大幅增长。

第二个好，即体验好。

近年来，随着我国基础设施建设不断完善，县域旅游在交通、通信、住宿等方面优势显著提升。

目前，我国铁路网覆盖全国99%的20万人口以上城市，高铁网覆盖96%的50万人口以上城市。截至2023年底，全国农村公路达到460万公里，相当于“绕赤道115圈”。

与此同时，我国已实现“县县通千兆、乡乡通5G”，有效缓解了游客出行的“信号焦虑”。得益于5G、5G-A技术为代表的数字基础设施，“村BA”“村超”等特色赛事实现线上线下“两开花”，影响力持续扩大。

第三个好，即服务好。

为吸引游客“奔县”，各地不仅拼文化、搞建设，也不遗余力提升服务“软实力”。

今年国庆，山西隰县因一款西游主题游戏而“大火”，跻身县域旅游“顶流”行列。这个人口仅9万人的小县城，在本次假期迎来近9万游客。为接下“泼天富贵”，隰县全县上下齐心协力，还提供免费停车、赠送特产美食等暖心服务。

从“养在深闺”到人流如织，越来越多如隰县一般的“宝藏小城”正在迎来全新机遇，为中国县域经济的发展注入了强劲动力。根据《全国县域旅游发展研究报告2024》显示，2023年全国1866个县域旅游总收入平均值为42.95亿元，接待游客总人数平均值为508.27万人次，分别同比增长41.19%和35.18%。

未来，伴随县城“新秀”们在丰富旅游产品、优化资源配置、提升服务质量、加强文化传承等多方面下功夫、补短板，更多县域旅游的“三好学生”将崭露头角，实现旅游资源开发和消费者需求的双向奔赴，真正实现“小而美”的“大发展”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶

摄像：史新培

剪辑：杜军 田奥勋 石雪

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)

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