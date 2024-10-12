人民网记者 黄盛

在一系列扩内需、促消费政策作用下，商品消费需求潜力加快释放。

以前不久的国庆假期为例，出行意愿保持高涨，量维持高位、价回归平稳。经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游人次按可比口径同比增长5.9%、较2019年同期增长10.2%，国内游客出游总花费按可比口径同比增长6.3%、较2019年同期增长7.9%。

多位券商行业首席分析师认为，政策加力配合节日气氛点燃消费热情，节假日消费需求持续释放。根据国家税务局增值税发票数据，国庆假期消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%，居民消费市场展现较强活力。基本生活类商品消费趋势较好，具体看，粮油食品收入增长16.4%，其中肉禽蛋奶、营养保健品收入增长12.7%、17.4%；综合零售销售收入同比增长9%，其中百货零售、超市、便利店收入增长34%、8.9%、4.4%。

国泰君安证券商贸零售及社会服务业首席分析师刘越男表示，旅游和本地生活等服务消费，以及消费品的国际化，在政策、需求端以及供给侧都迎来诸多正面催化。

刘越男认为，从内需角度看，服务和情绪价值消费是结构性增量。消费从追求功能性，向追求情绪价值转变。性价比消费、情绪价值消费、服务消费成为三大消费方向。从外需角度看，消费品出海正处于从价格优势向建立品牌心智转化的阶段。从供给侧角度看，部分行业格局正在逐步改善，特别是龙头规模经济和效率优势驱动的格局改善，利润释放持续性更强。此外，改善的核心驱动力主要来自龙头效率优势和规模经济。在度过资本开支期以及更强的产业链定价权支撑下，企业自由现金流稳定性将持续提升。教育、本地生活、OTA、生鲜零售、本地出行等行业的格局改善最为典型。

另据商务部数据，国庆假期期间，全国重点零售和餐饮企业销售额按可比口径同比增长4.5%，重点培育步行街和商圈客流量同比增长12.5%。具体到食品饮料行业，华创证券食品饮料首席分析师欧阳予认为，该行业需求韧性显现，为企业务实减压。中短期看，食品饮料企业估值修复方向明确，饮料和零食等子行业年内逆势增长，同时下半年部分刚需细分子行业龙头开始企稳改善。特别是在降息周期和宏观预期升温之下，食品饮料龙头估值修复仍有空间。

“食品饮料行业也将持续孕育新的结构性成长机会。”欧阳予表示，在消费中长期趋势之下，食品饮料行业近来已培育出一系列高成长性新赛道，如零食量贩业态、中餐供应链标准化、咖啡、无糖茶等细分新业态和赛道，带来产业投资的机会，这些赛道机会仍有待持续挖潜。未来也将有望持续涌现更多的结构性成长投资机会，如功能性食品和替代蛋白等新兴潜力赛道。

纺织服装行业作为可选消费的重要组成部分，也有望释放弹性。申万宏源证券研究所纺织服装行业首席分析师王立平表示，2024年上半年服装零售趋于平稳。与此同时，消费者需求更加细分，从而子板块之间、品牌之间表现愈加分化。当前来看运动户外依然是成长性景气赛道。特别是随着行业增速趋于平稳，品牌之间竞争加剧，具备性价比、差异化定位变得愈发重要，国内品牌凭借性价比优势、本土化运营能力正在加速赶超国际品牌，2021年运动品牌崛起加速抢占市场份额、2023年国内中高端男装品牌抢夺空白市场、2024年高性价比品牌跑赢行业。接下来，政策端持续发力，内需消费有望持续复苏，服装品牌基本面有望触底回升。

也有业内人士认为，当下服务消费以及满足情绪价值的消费是结构性增量，各地将促消费和惠民生相结合，提振消费信心，市场销售总体持续恢复，持续孕育新的结构性成长机会。

(责编：郭思邈、高雷)

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