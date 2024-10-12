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尺素金声 | 县域游订单同比增长20%，越来越多“宝藏县城”缘何上了旅游热榜——从十个新数据看中国经济高质量发展底座⑤

2024年10月12日10:08 | 来源：人民日报客户端
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县域文旅市场人气之旺，令人惊喜。

文化和旅游部发布的数据显示，这个国庆假期全国国内出游7.65亿人次，国内游客出游总花费7008.17亿元。其中，县域旅游成为新热点，携程数据显示，国庆假期一、二线城市旅客带动乡村游订单增长超60%，县域游订单同比增长20%。

很多游客到小城和乡村体验不一样的生活方式，让不少以前相对小众的旅游目的地成了“宝藏县城”，登上了国庆旅游热榜。

在浙江杭州余杭区径山镇，花海漫游、国潮集市、文艺演出，丰富的地方特色乡村文旅活动，让游客沉浸式体验乡村生活、感受乡村文化；

在四川眉山丹棱县顺龙乡幸福古村，揉面、包馅儿、烘烤、油炸，非遗传承人娴熟地向游客展示非物质文化遗产曾诚糕点的制作工艺……

这些年，越来越多的县域旅游目的地受到游客喜爱。《全国县域旅游发展研究报告2024》显示，2023年，1866个县域旅游总收入平均值为42.95亿元，接待游客总人数平均值为508.27万人次，同比分别增长41.19%、35.18%。

今年国庆假期，美团数据显示，桂林阳朔、惠州惠东、汕头南澳、福州平潭等县域民宿热度高，国庆假期前三天巴州“尉犁县酒店”搜索量同比增长311%，“博湖县酒店”搜索量同比增长263%，“库尔勒旅游景点”搜索量同比增长484%。同程旅行数据显示，近百个县城假期酒店预订热度同比上涨超过50%。途家民宿数据显示，假期县域民宿预订同比增长近五成。

县域旅游的火，得益于中国基础设施不断完善和旅游接待能力持续提升。

目前，中国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁超4.6万公里，分别较2012年底增长64.2%、392.2%。预计到2025年，我国高铁将覆盖98%的城区人口50万以上城市。高铁网络覆盖率的持续提升，为广大游客触达更多县域目的地提供了便利。

文化和旅游部发布的数据显示，截至目前，乡村旅游重点村镇9500余家，其中全国乡村旅游重点村镇1597个，浙江余村、安徽西递村等8家入选联合国旅游组织“最佳旅游乡村”。

县域旅游的火，得益于政策的加力支持。

商务部等9部门发布《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》，吸引市民下乡消费；文化和旅游部推出乡村旅游精品线路。各地充分发挥自身特色优势，优化配套设施，打造更丰富的旅游新供给。

美团数据显示，2019年至2023年外来游客在县域的消费额以29.8%的复合增长率快速增长，2023年县域外来游客消费占县域消费总量的比重接近25%。

县域旅游走热的背后，折射出消费需求之变。

随着旅游市场不断发展，文旅消费需求呈现多元化、个性化趋势。县域旅游“小而美”的特点，能够更好满足游客“求新求精”的出游需求。各地依托乡村文化、特色产业、物产美食、节庆展演等资源，打造乡村美食品鉴、农耕文化体验、非遗技艺、民俗活动等多元化体验。

县域旅游还有很大发展空间。中共中央政治局9月26日召开会议指出，“要培育新型消费业态。”紧跟消费新趋势，一方面继续完善基础设施，提升配套服务水平，为游客提供更加优质的出游体验；另一方面，注重挖掘自身特色，结合当地传统文化，打造“人无我有、人有我特”的差异化产品，做足“新”的文章，一定能够不断激发县域旅游新活力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

(责编：赵光霞、胡永秋)
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