人民网北京10月12日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。财政部部长蓝佛安在会上表示，财政部将多措并举、综合施策，确保全年实现收支平衡。

蓝佛安介绍，在工作中，既要依法依规筹集财政收入，也要避免收过头税，切实维护经营主体权益。同时，保持必要的财政支出强度，确保重点支出应支尽支，发挥好财政逆周期调节作用，推动完成全年经济社会发展目标任务。具体有以下三个措施：

一是有效补充财力。中央财政从地方政府债务结存限额中安排了4000亿元，补充地方政府综合财力，支持地方化解存量政府投资项目债务和消化政府拖欠企业账款。鼓励有条件的地方盘活闲置资产，加强国有资本收益管理，努力增加财政收入。指导地方依法依规使用预算稳定调节基金等存量资金，保障财政支出需要。

二是切实保障各项重点支出。坚持党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制一般性支出，将更多资金用于补短板、强弱项、惠民生，确保重点支出力度不减。重点支出都保持较高幅度增长。强化科技、教育等重点支出保障，落实好城乡居民基础养老金提标、基本公共卫生服务经费财政补助提标等民生政策，有力支持乡村全面振兴、绿色发展、区域协调发展等重大战略，保障党中央确定的各项政策落实到位。

三是用足用好各类债务资金。目前，增发国债正在加快使用，超长期特别国债也在陆续下达使用。专项债券方面，待发额度加上已发未用的资金，后三个月各地共有2.3万亿元专项债券资金可安排使用。财政部将督促地方切实用好各类债券资金，加快项目实施进度，根据实际需要及时拨付资金，尽快形成实物工作量，发挥对投资的拉动作用。

(责编：罗知之、高雷)

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