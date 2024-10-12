新华社北京10月12日电（记者姚均芳、吴雨）10月12日，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六大国有商业银行发布公告，将于10月25日批量调整存量房贷利率。

根据公告，此次调整针对商业性个人住房贷款，将对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率实施批量调整。

其中，北京、上海、深圳等地区利率高于LPR（贷款市场报价利率）减30个基点的首套房贷和其他地区利率高于LPR减30个基点的全部存量房贷统一调整至LPR减30个基点。

在目前存在新发放商业性个人住房贷款利率加点下限的北京、上海、深圳等地区，二套及以上房贷利率高于相应政策下限的统一调整至当地相应政策下限。

同时，可纳入批量调整的贷款须为浮动利率定价方式，对于固定利率和基准利率的贷款，须先转为浮动利率再进行调整。

此外，北京、上海、深圳等地区的二套及以上且当前符合首套房标准的存量房贷客户，可向银行申请将贷款调整为首套房贷款。

根据公告，对于可纳入本次批量调整的浮动利率贷款，无需借款人申请，银行将于10月25日统一进行批量调整。

10月25日后，客户可继续申请将贷款转为浮动利率贷款，或是转为首套房贷，银行审批通过后可调整利率。

(责编：赵光霞、胡永秋)

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