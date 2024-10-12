10月11日，适逢重阳节，建设银行在浙江省杭州市举办“岁岁重阳”首届“健养安”养老金融产品服务推介会，集中推介养老金融相关产品服务。

建设银行副行长纪志宏表示，建设银行自2022年开始全面布局、建设“1314”养老金融服务体系，今年2月发布集团养老金融统一品牌“健养安”、推出养老金融“十项行动”以来，在产品服务创新、年金提质拓面、特色网点建设、养老产业支持等方面取得了明显进展。集团养老金融产品的丰富度和竞争力持续提升，已经形成了多个产品服务系列。集团主要从四个方面加快推进养老金融产品服务创新：

一是坚持以客户为中心，从企业和个人两端入手，满足全客群养老金融核心需求。养老金融必须聚焦人民群众养老难点和养老产业发展痛点等核心问题，努力帮助更广泛的企业和员工、家庭和个人，积累更充足的养老储备，解决更多样、更普遍的养老相关问题。

二是精心做产品，发挥集团优势，持续提升养老金融产品的专业性、可靠性和竞争力。针对市场缺乏优质养老金产品的问题，建设银行组织建信养老金、建信基金、建信理财、建信人寿、建信信托等专业化子公司，集中优质资源，重点打造出一批收益稳健、市场认可度高的产品。

三是贴心做服务，整合各方资源，为客户提供全生命周期、全方位的养老综合解决方案。建设银行不仅将整合集团旗下子公司的优质产品服务，还将搭建开放共享平台、建立合作模式，集成国内外其他优秀金融、非金融机构各类优质资源，为客户提供一站式的养老金融、非金融综合解决方案。

四是筑牢风控防线，积极探索养老金融高质量发展道路，让人民群众安心放心。建行养老金融不仅要“先行一步”，更要“行稳致远”。不仅要让客户获得“看得到”的好处，还要把客户“看不到”的环节做实做好，让客户安心放心，在增进人民福祉中实现自身高质量发展。

活动现场，建信养老金推介了“养颐乐·金岁企业年金集合计划”，与圣戈班管道系统有限公司签约；建信信托推介了“安心专养”薪酬福利计划、“安心善养”对公慈善信托，与南通市慈善总会签约；建信基金推介了养老目标基金服务方案，与运达能源科技集团股份有限公司签约；建设银行推介了“安心股养”股权激励解决方案，与中金财富证券、神州数码集团股份有限公司签约。

“建设银行将以本次推介会为契机，以锤炼‘健养安’品牌为牵引，加快打造具有建行特色的养老金融产品服务体系，成为全社会信赖的‘养老金融专业银行’。”纪志宏表示。

(责编：曹淼、李源)

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