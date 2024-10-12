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中国移动杨杰：共创AI+新时代 共赢数智新未来

2024年10月12日14:10 | 来源：人民网
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10月11日至13日，2024中国移动全球合作伙伴大会在广州举行。10月12日上午，中国移动董事长杨杰出席大会主论坛，并发表题为《共创AI+新时代 共赢数智新未来》的主旨演讲。

中国移动董事长杨杰出席大会主论坛。（受访者供图）

中国移动董事长杨杰出席2024中国移动全球合作伙伴大会主论坛。（受访者供图）

杨杰表示，信息技术既是社会发展的重要标志，也是推动社会进步的重要驱动力。十多年前，“互联网+”蓬勃兴起，推动互联网深度融入人们工作、学习、娱乐、社交、购物等社会生活的方方面面，为经济社会发展注入了强劲动力。五年前，我国5G正式商用，此前中国移动全球合作伙伴大会上发布了“5G+”计划的重点举措，携手推动5G+4G协同发展、5G+AICDE融合创新、5G+Ecology生态共建、5G+X应用延展，加速5G融入百业、服务大众。在广大产业伙伴的支持帮助下，“5G+”计划结出累累硕果，推动我国5G在网络建设、技术研发、融合应用、产业发展等各方面实现领先。

5G应用加速了数字产业化和产业数字化进程，有力带动了数字经济和实体经济的融合发展。据测算，5G直接带动我国经济总产出约5.6万亿元，间接带动总产出约14万亿元。5G生态已经成为开放合作共赢的新标杆。中国移动携手推动5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等新兴技术融合创新，取得了一批硬核科技成果。中国移动发挥移动信息现代产业链链长作用，组织引领产业链上中下游、大中小企业融通发展，战略合作伙伴超160家，各类产业链合作伙伴超30万家，构筑起开放、包容、普惠、共赢的产业合作生态。

杨杰指出，当今，世界之变、时代之变、历史之变的广度和深度不断延展，变革创新的潮流滚滚向前，信息技术的发展日新月异。以数智化为主要特征的新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据、算力、人工智能成为新质生产力的重要驱动因素。在高质量数据、高性能算力、高水平算法的共同作用下，AI加速突破应用，为千行百业、千家万户注智赋能，将有力推动融合创新、产业体系、企业运营、信息消费不断跃升，引领经济社会从“互联网+”“5G+”迈向“AI+”，进入AI+新时代。

第一，“AI+”推动融合创新实现跃升，重塑经济社会发展模式。“AI+”正以前所未有的速度和方式，深度融入经济社会民生各领域、全环节，推动“三个融合创新”加速突破，即促进信息能量融合创新、新兴技术融合创新、数实融合创新加速突破。

第二，“AI+”推动产业体系实现跃升，重塑数智产业发展模式。作为新质生产力发展的重要引擎，“AI+”将进一步驱动科技创新和产业创新紧密互动，不断催生新产业、新业态、新模式，为建设现代化产业体系、培育战新产业和未来产业集群、实现高质量发展注入强劲动能，持续加快产业“裂变”，创新“聚变”和经济“智变”。

第三，“AI+”推动企业运营实现跃升，重塑企业价值创造模式。“AI+”促进企业生产要素、劳动工具、组织体系发生深刻变革，形成更高质量、更有效率、更可持续的价值创造模式。数字资产逐步兴起，AI大模型将加快企业经营管理各领域的数据沉淀和知识转化，促进数据资产入表，推动数据价值显性化，形成新的资产价值评估体系。此外，AI生产工具全面普及，AI将从分担基础性、重复性工作向完成更复杂、更具创造性的任务拓展，劳动生产率得到大幅提升。与此同时，AI原生企业不断涌现，越来越多的公司将在企业文化、战略规划、产品开发等方面全面融入AI，打造具有超高人才密度、深度契合AI大模型技术特征的组织体系，推动实现数据驱动的精准决策、自动化的运营流程、个性化的客户体验、持续的技术创新、高效的价值转化，不断锻造企业的核心竞争力。

第四，“AI+”推动信息消费实现跃升，重塑数智生活服务模式。“AI+”将深度影响我们的工作生活方式，更好满足、引领、创造人们日益增长的个性化、多样化、高品质的信息消费需求。一方面，AI智能体成为信息服务新入口。另一方面，“超级创作者”成为数智生活新风向。

杨杰表示，中国移动将和广大合作伙伴一道，大力实施“AI+”行动计划，聚力推动“AI+”设施升级、“AI+”场景应用、“AI+”科技创新、“AI+”生态共建，充分释放AI在技术能力、经济效益上的规模效应，加快培育发展新质生产力，大幅提升全要素生产率。

杨杰指出，“AI+”不仅推动生产力的快速发展，也带来生产关系的深刻变革。共创AI+新时代，共赢数智新未来，需要产业各界的紧密协作和共同努力。

面向产业链合作伙伴，杨杰提出四点倡议：共同推动“AI+”场景创新，在场景创意提出、场景设计开发、场景资源开放、场景应用示范上同向发力，以前瞻性构想和开拓性实践为起点，运用新模式新方法推动人工智能应用场景落地；共同做大“AI+”价值效应，基于数据、模型、算法、算力等能力优势，当好智能生态构建者、技术算法驱动者、场景应用汇聚者、基础设施提供者，探索合作共赢的商业模式和价值变现路径；共同培育“AI+”创新人才，依托协同创新平台，推动教育链、人才链、产业链、创新链的有机衔接，加快培育高层次创新人才，打造适应新质生产力发展的新型劳动者队伍；共同促进“AI+”向善发展，完善AI安全治理体系，推动AI技术普惠应用，促进AI与人类社会的和谐共生，更好实现可持续发展目标。

“AI+深入发展孕育着广阔的空间，中国移动愿与产业伙伴进一步深化合作、携手共进，谱写数智服务绚丽华章，开创AI+时代美好未来。”杨杰表示。

(责编：曹淼、李源)
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