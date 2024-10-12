原标题：交银金租以实干担当奏响强国建设华美乐章

交银金租在交通银行以及国家金融监督管理局上海监管局的指导与关心下，历经十七载深耕不辍，以“产融结合、以融促产”助力打造中国经济腾飞的新引擎，以科技引领创新，以绿色赋能发展，用实际行动践行“金融报国”的拳拳初心，奏响新时代助力强国建设、民族复兴伟业的生动乐章。

心怀“国之大者” 铸就中华民族伟大复兴梦

沧桑巨变的75年，也是中国制造崛起腾飞的75年。

大国重器，作为国家实力的象征与民族精神的脊梁，凝聚了中华民族的智慧与勇气，闪耀着自主创新的光芒。交银金租积极响应国家号召，切实发挥国有金融企业的“主力军”作用，秉承“制造兴国实业兴邦”的理念，充分发挥金融租赁的专有优势，为大国重器的崛起提供坚实有力的金融支持。

从新中国第一艘悬挂五星红旗的远洋船拉响向远洋事业进军的第一声汽笛开始，中国航运事业便开启了波澜壮阔的征程。交银金租作为中国航运融资领域的领跑者和国际航运市场的重要参与者，近年来以支持中国船舶产品技术升级和“走出去”为重要使命，与中国船舶集团、中远海重工等高端造船企业紧密合作，累计在国内船厂下单超800亿元，助力中国船舶制造企业突破关键技术瓶颈，以金融租赁之力赋能实体经济，携手航运产业链各方，为“中国制造”走向世界提供“中国方案”。

“一飞冲天”的C919将几代中国航空人心中的璀璨理想变成现实。作为首批签订启动协议的用户之一，交银金租携手C919共同迈出了国产大飞机商业运营的重要一步，为中国航空产业开辟了新的发展领域与赛道，成为其飞天征途的坚定护航者。同时，交银金租还以金融租赁为杠杆，助力我国民航运输市场的供给侧结构性改革，推动中国航空事业实现从“大”到“强”的华丽蜕变。

蓄力科技创新 见证“中国创造”无限可能

日新月异的75年，也是科技创新的75年。

载人航天翱翔寰宇、高速铁路驰骋华夏、超级计算机傲视寰宇、新能源技术引领潮流......在科技创新的历史浪潮中，交银金租精准把握时代脉搏，将科技租赁作为服务科技创新型企业的重要抓手，持续加强科技租赁业务顶层设计，揭牌成立普惠（科技）租赁业务中心，并将其进一步优化调整为科技（普惠）租赁业务部，以创新为驱动力，推出系列产品，为科技企业量身定制融资解决方案。

在集成电路领域，交银金租牵头成立上海金融租赁服务集成电路创新实验室，并成功落地行业首单自贸区SPV集成电路设备直租项目。

截至2024年上半年末，交银金租累计服务科技类企业146户，较年初增长35.19%；公司科技租赁业务余额256.5亿元，较年初增长20.75%；服务“5+1”科技客群客户105户，投放资金超131.34亿元；服务专精特新客户55户，投放资金超40亿元。

交银金租以高效、灵活的金融租赁方案，为科技企业提供了坚实的金融后盾，为国家科技创新体系的完善和战略性新兴产业的发展贡献重要力量，以实际行动践行金融支持科技创新的责任与担当。

赋能绿色低碳 绘制可持续发展壮阔新篇章

河清海晏的75年，也是绿色转型的75年。亿万人民为建设一个山川秀美的家园而不懈努力，共同书写人与自然和谐共生的新篇章。

提升产业的“含绿量”，是解锁发展“含金量”的关键钥匙。交银金租重点布局“风光储氢”等领域，成果斐然。在光伏领域，公司针对工商业分布式光伏小规模、分散化的特点，创新打造“优能租1+N”产品模式，以较低廉的用能成本惠及千万户中小企业。在风电领域，公司因地制宜助力西部清洁能源基地建设，参与多个高标准、示范性重大风电项目。在储能领域，公司强化研究、深度布局，落地重庆海尔工业园区用户侧储能项目和甘肃省500MW/2000MWh 独立储能直租项目。在氢能领域，公司聚焦氢能产业链垂直纵深，与多家头部企业建立合作关系，并成功落地内蒙古300万吨“绿氢+”煤制烯烃项目设备直租业务。

以“绿”为底，向“绿”而行。交银金租积极响应“交通强国”战略，构建“海陆空”三栖绿色金融发展格局。在航运领域，公司积极在主力绿色船型上持续发力，已批量开展多个双燃料LR2油轮、双燃料汽车运输船、气体船等绿色船舶融资项目；2024年上半年，交银金租绿色船型新增投放金额超100亿元。在航空领域，交银金租大力推进航空租赁业务向可持续方向迈进，2024年投放业务均为新一代技术机型，绿色机队资产余额占总机队的58%。在地面交通运输领域，交银金租高度重视绿色交通低碳出行，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域落地多个绿色公交项目。

未来，交银金租将继续以高度的政治责任感和历史使命感，持续创新金融租赁服务模式，加大对实体经济特别是科技创新、先进制造、绿色低碳等领域的支持力度，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

(责编：曹淼、李源)

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