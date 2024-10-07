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“假日经济观察”系列报道

国庆“文博游”火爆 持续释放消费潜力

唐佳
2024年10月07日16:03 | 来源：人民网
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国庆期间“文博游”持续火爆。人民网唐佳 摄
国庆期间“文博游”持续火爆。人民网唐佳 摄

从国潮体验中领略时尚与传统的融合之美，在非遗展演里感悟古老技艺的独特魅力，于博物馆中探寻传统文化的深厚底蕴……

国庆假期以来，各地纷纷策划全新精品展览，打造精品夜游项目，推出高品质文创产品等，优化旅游体验，营建多元文旅消费场景。

“文博火”

文化服务体系日益完善

在山西，《黑神话：悟空》带火了拥有独特古建筑、精美彩塑和壁画的小西天景区，开启“人从众”模式；在江苏，古镇增添新玩法，非遗戏曲、动画艺术展、舞台演出等活动，吸引游客前来感受江南古镇的生活气息……

“文博热”反映了人们对深入了解历史文化的需求，体现了人们亲近中华优秀传统文化的渴望。截至2023年，全国备案博物馆总数达到6833家，位居世界前列。我国文博事业正在由注重提升数量、增加供给向提升质量、改善服务转变。

以进馆服务为例，江西、湖北、山西等地博物馆于国庆假期前提前发布开放公告，明确开放时间、门票预订方式以及参观注意事项等内容，提供行李寄存、婴儿车和轮椅租借、简餐、多样化导览等服务，以便观众能够妥善做好行程安排。

此外，多地制定国庆节安全工作方案和应急预案，科学引导游客分流。例如，敦煌莫高窟将正常参观门票全天划分为31个时段，应急游客划分为5个时段，分散输送游客前往核心文物保护区，避免游客过于集中。

为有效应对“黄牛”倒票不法行为，国家文物局与文化和旅游部、公安部在北京等地专门开展打击“黄牛”的专项整治行动；中国国家博物馆通过调整预约规则、优化技术手段、采取法律手段、配合公安部门执法等措施进行有效遏制。

“各地文物主管部门和文博机构，在优化场馆服务质量，加大文化产品供给，加强监管等方面推出一系列措施，不仅使得文化服务体系不断完善，也推动了文博事业的高质量发展。”陕西省社会科学院文化旅游研究中心主任张燕说。

“文创新”

文化创意释放消费潜力

文旅“热”，消费“兴”。旅游业的蓬勃发展，带动着交通、住宿、餐饮、零售等多个行业的消费增长，为经济的持续发展注入源源不断的活力。

《2024—2030年中国文创产品行业竞争格局分析及投资发展研究报告》指出，从传统文化保护到商业化、艺术化再到数字化，文创产品行业正在经历业态的转型升级，2023年中国文创产品市场规模达到163.8亿美元，同比增长13.09%。

甘肃博物馆的“麻辣烫”文创系列持续火爆。工作人员将荤素搭配的丰富“菜品”逐一放进一口毛绒砂锅之中，稍作等待几分钟，一份新鲜诱人的“麻辣烫”便就此出炉。砂锅可爱的造型，搭配着仿佛散发着香气的“菜品”，给人一种营养均衡的视觉感受。

甘肃省博物馆副馆长班睿介绍，截至目前，甘肃省博物馆共计接待观众近10万人次，推出的“马踏飞燕”、“麻辣烫”系列文创周边销售额近150万元。

“和西安的‘绒馍馍’一样，让工作人员通过肢体动作、表情和语言等向游客传达积极情感，沉浸式的体验更让消费者感到物超所值，核心是年轻人从中找到了新的情绪价值。”张燕表示，文博产业日益“扩容”，消费者需求日渐精细、多样，沉浸式文化体验激成为了旅游新方式，正成为撬动消费增长的新支点。

“博物馆文化与创意的融合，不但促进了文化产品的多元化，还展现出文创产业极为巨大的市场潜力。”中国人民大学文化创意产业研究所所长金元浦表示，如今的文创用品从钥匙扣“拎着走”到“沉浸式”互动体验，“文化+科技”、“文化+情绪价值”等的文化产品和服务附加值不断提升。

“文艺范”

文化新业态加速融合发展

今年国庆假期，众多文博场所纷纷推出形式新颖且科技感满满的文化节目，借助科技赋能，为游客呈上更生动立体的体验。

广州市文化广电旅游局以打造国际演艺中心为引擎，精心策划了108场/次精彩纷呈的文艺演出；重庆中国三峡博物馆重磅上线三峡文化数字院线，其中两大数字体验项目——“探秘大三峡”与“一梦入大唐”，引领观众身临其境“演大片”，深度沉浸于文化与科技交织的奇妙世界；全球首部洞窟式沉浸体验剧《乐动敦煌》的演员们奔赴莫高窟、鸣沙山月牙泉等景区进行路演活动。

“第一次感受万人合唱红歌，共同祝福祖国。”敦煌研究院一讲解员表示，每年海内外观丝路遗迹、赏千年石窟的游客特别多。国庆当天，来自全国各地的游客席地而坐，《今天是你的生日》《爱我中华》等歌曲全场大合唱，每一首歌都嘹亮而铿锵，“今年很有意义。”

“伴随经济社会的发展，旅游业迈入文旅融合新阶段。”张燕认为，文旅融合引领现代服务业的快速发展，使文化演艺逐渐成为旅游载体，借助科技赋能，生动演绎特色鲜明的历史文化与风土人情，进一步推动旅游资源焕发生机、充满活力。”

“未来，全国各地博物馆将秉持创造性转化和创新性发展理念，以多元方式深入挖掘并系统阐释文物所蕴含的文化内涵与时代价值，推出更多精品展览和文艺活动。”金元浦说。

“假日经济观察”系列报道：

之一：政策再加码 “两新”有效激发内需潜力

之二：“解锁”新业态 服务消费激发假日经济新活力

之三：积极发挥有效投资作用 重大工程假期建设不停工

 之四：乘国庆“交通快线” 感受发展脉动“繁华盛景”

之五：24小时不打烊 国庆多元场景拓展消费体验

(责编：郝帅、吕骞)
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