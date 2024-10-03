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“解锁”新业态 服务消费激发假日经济新活力

欧阳易佳
2024年10月03日09:20 | 来源：人民网
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游客在天山花海建设精深加工体验园区采购系列产品。人民网 皇甫万里摄

游客在天山花海建设精深加工体验园区采购系列产品。人民网 皇甫万里摄

国庆假期，服务消费市场火热。记者走访发现，相较于餐饮、购物等传统消费，越来越多的消费新场景“解锁”，吸引消费者“打卡”，培育服务消费新增长点。

随着居民服务消费需求逐渐多元化、个性化和品质化，提升服务品质是更好满足消费者需求、增强居民消费动力的必然选择。数据显示，上半年，我国居民人均服务消费支出6200元，同比增长9.2%，高于居民人均消费增速2.4个百分点，占居民消费的比重为45.6%，同比提高1.1个百分点。

随着《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）“靴子落地”，《意见》提出的培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。

“绿”意盎然 消费更舒适

国庆假期，家住北京丰台的王女士家里来了一次“换新升级”，考虑到家中老旧的冰箱和空调能耗较高，王女士决定利用假期对家中的电器进行智能节能改造。

家电回收企业上门评估，现场完成回收手续，选购一级能效的冰箱和变频空调，送货上门安装到家……王女士对新购置的节能家电和补贴服务表示满意。凭借旧家电的回收凭证，王女士还获得了每台家电500元的政府补贴。

今年，“以旧换新”政策陆续出台，激活汽车、家电等重点消费品销量大幅增长，成为消费领域的热点。国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示，随着消费品以旧换新工作持续推进，政策效果正在逐步显现。从直接效果看，有效激发了消费潜力，直接带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长。与此同时，以旧换新政策还有力拉动了相关行业投资和效益增长，进一步增强企业发展动能。

购物小票无纸化、LED显示屏播放绿色公益广告、餐饮区张贴光盘行动醒目海报……国庆假期期间，商场“绿”意满满的低碳消费环境为人们带来了舒适、健康的购物体验，激发着消费市场新活力。

业内专家表示，绿色消费倡导低碳、环保、可持续的理念，推动了服务业向更加环保、高效、智能的方向发展。带动了相关服务业的发展，如绿色旅游、绿色餐饮、绿色出行等，为消费者提供了更多样化、更环保的服务选择。这些变化不仅满足了消费者对高品质生活的需求，也促进了服务业的转型升级和可持续发展。

科技满满 消费更便捷

“商品只要用二维码一扫，就能随时通过手机结账，还会自动领取优惠券。”国庆期间，住在西安的张先生想为家人做一份大餐，他在雁塔区的一家超市体验到数字消费的便利。

“这款智能购物车给消费者带来边购物、边领券、边结算的便利购物体验，也助力商家降本增效。使用智能购物车后，超市客单价平均提升了20%左右。”超市工作人员介绍。

国庆假期期间，消费市场迎来旺季，各类消费场景频上“新”，不少消费者选择在智慧商圈享受购物乐趣，从AR试衣到智能导航，数字消费成为亮点。

杭州市民小张利用手机小程序，在杭州湖滨银泰智慧商圈体验了AR试衣。“这个试衣镜太神奇了，衣服的上身效果一目了然，还省去了排队试衣的麻烦。”小张兴奋地说。

数字消费不仅带来了便捷的购物体验，数字场景的不断涌现也为市场带来了新的增长点。

商务部研究院流通与消费研究所所长董超认为，服务消费数字化转型持续加快，我国居民的消费需求也逐渐从生存型向发展型、品质型升级，从商品消费为主向服务消费与商品消费并重转变。智能消费正成为数字消费新亮点，且数字消费是数字经济重要组成部分。目前，个性化、享受型的服务消费越来越高，未来通过人工智能等数字技术可精准把握挖掘消费者的需求，进一步完善服务形式、内容、场景，大幅提升服务能力和服务效率，从而促进服务供给与服务需求有效地匹配，为消费者提供更加高品质的服务。

服务专业 消费更安心

当夜市遇上传统中医，会碰撞出什么样的火花？国庆期间，一场别开生面的中医药健康夜市在中山市南头中心公园热闹开“市”，圈粉无数。

体验中医疗法、辨识中医本草植物、学练养生太极拳……一场沉浸式的中医文化之旅，让游客深切感受中医药文化的博大精深。

“旅游+医疗”的跨界融合，探索出“旅游+健康”新模式。海南国际医疗旅游区推出首批旅游线路；上海文旅局也联合医旅融合的消费新形式，推动医疗机构引进海外资源，为中国跨区域的医疗消费提供更好的服务。

近年来，消费者对健康消费的需求越来越大，越来越多的消费者更愿意为健康消费买单。合肥包河区的李女士就利用国庆假期，带着全家人在附近健身房体验了健身课程。“我们平时工作忙，假期正好来锻炼一下，提高身体素质。”李女士表示，她还为家人购买了智能手表，监测睡眠质量和健康数据。

业内人士认为，健康消费对于推动服务消费、促进我国经济高质量发展具有显著且全面的作用。通过带动医疗保健、营养健康、体育健身等服务消费领域的蓬勃发展，并引领生命科学、生物制药、生态环保等前沿科技的投资热潮，能够形成需求与供给的良性互动，为经济注入了新活力。

其中，银发经济涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大，将推动养老需求和消费结构更新迭代。目前我国银发经济规模在7万亿元左右。到2035年，银发经济规模将达到30万亿元左右。天眼查专业版数据显示，截至目前，我国现存银发经济相关企业38.6万余家。2024年1-8月，新增注册相关企业5万余家。

当前，随着提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，培育服务消费新增长点，将为经济高质量发展提供有力支撑。

“假日经济观察”系列报道：

之一：政策再加码 “两新”有效激发内需潜力

(责编：杨虞波罗、高雷)
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