人民网记者 黄盛

10月3日晚上12点左右，夜幕深沉，星辰点点，晚风带着初秋的微凉与湿润，穿梭在湖南长沙霓虹闪烁的街道间。

来自河北的刘先生带着家人，已经在这里进行了一场“citywalk”——白天逛了岳麓书院、橘子洲、天心阁、古开福寺等景点，晚上到湘江边上看沿江夜景，到杜甫江阁拍汉服写真，还可以到太平老街、黄兴步行街等地品尝夜市美食。

“这里夜市收摊时，早市小摊便搭起来了。臭豆腐、糖油粑粑、酱板鸭、米粉等等一系列小吃，让人吃得停不下来……”刘先生告诉记者，长沙夜市和早市“无缝衔接”，真的是24小时不打烊的城市。

不仅长沙，今年国庆期间，各地创新供给，推动24小时消费场景不断延展，优化公共服务环境，借助数智手段丰富消费者出游选择，带动“不打烊”的消费活力持续攀升。

丰富供给 延展多业态消费

品美食、逛夜市、赏美景，国庆期间，各地不少文旅休闲场所丰富供给，构建起“不打烊”的消费场景。

10月1日，广西象山景区“漓·象”咖啡船项目投入试营业，正式开启象山景区“音乐+夜经济”模式，让游客白天可登游船欣赏秀美桂林山水，乐享慢时光咖啡；晚上，听音乐、赏夜景、尝美食，尽享漓江夜生活，丰富的游玩业态吸引了大批市民游客前来打卡。据当地统计，国庆假期前两日，象山景区接待游客超6.6万人次，其中18时后接待游客量接近33%。

不仅文旅景区，对于置身城市里的游客来说，全天候的消费场景也丰富多元。

位于北京市朝阳区甜水园图书文化港的乐刻健身，24小时营业的模式，也吸引了不少深夜运动的“健身迷”。

10月2日晚间11:30左右，正在锻炼的李先生告诉记者，平时工作养成了晚睡晚起的习惯，由于国庆期间工作需要值班，就选择像往常一样度过假期。“夜间锻炼比较安静，可以专心感受肌肉的发力。”王先生笑着说，健身房24小时营业，让不少“练友”在后半夜也可以感受运动的泵感。

城市消费丰富多彩，乡村场景供给也别具特色。在湖北咸宁市咸安区大幕乡白云山的山顶上，“帐篷客”烧烤露营、观星摄影、避暑纳凉。在甘肃平凉市灵台县王家庄村，篝火晚会、夏夜“村BA”等活动热闹举办。

业内人士表示，去年国家发展改革委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》提出，推动夜间文旅消费规范创新发展，支持有条件的地区建设“24小时生活圈”。在此背景下，各地推动夜经济与当地饮食、节庆文化、特色体育活动等深度融合，探索形成有特色、有新意的24小时经济模式。

工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林认为，美食夜市、24小时健身等丰富了消费供给，甚至通过与科技和文旅等产业融合，形成新消费模式，一定程度上满足了消费者个性化、多样化的需求。

完善服务 提升多元化体验

国庆期间，多地“客似云来”。为让更多游客愿意来、留得住、玩得好、愿消费，24小时精细化管理的服务，成为各地商家和政府部门“花式宠客”、接住流量的重要方式。

“十一假期都住满了。随着大量游客出行，我的民宿也迎来了前所未有的机遇。”银川市一家民宿负责人王女士告诉记者，目前自己的民宿房间已超过10套。国庆前期，为了吸引游客，把每个房间装点成风格不同的户型，让游客根据个人喜好进行挑选，同时服务人员24小时轮岗为游客提供出行建议、美食地图、打卡攻略等。

个性化、特色化的服务，也在山西颇为“吸睛”。为接住《黑神话·悟空》带来的文旅热度，山西的太山博物馆、双塔博物馆等全面取消实名预约并延长时间；临汾推出12个古建打卡点，设计个性化的通关文牒；还有多处景区结合《黑神话·悟空》举办鼓乐、晋剧、角色COS等现场表演，增强游客互动。同程旅行发布的“十一”中期盘点数据显示，国庆假期期间，山西旅游热度继续维持高位运转，大同、晋城酒店预订热度同比增长均超过50%。

在拓展24小时消费场景中，夜间的公共服务也直接影响着消费者的体验感。

在湖南，崀山舜皇里旅游度假区和锦绣恐龙乐园等多个景点，不仅在“不夜城”里设置了逛街、美食等体验场所，还为游客准备了热气球表演、魔术与杂技表演秀、飞天凤凰秀等，营造出丰富的夜间场景，增添“夜”态活力。

在广东，广州市文化广电旅游局、江门市文化广电旅游体育局与喜茶共同举推出“喜游广东”打卡活动。游客参与互动打卡后即可获得体现广府文化、江门文化的限定贴纸和周边。茶饮店经理卓琳介绍说，国庆期间，当地特产小青柑搭配普洱原叶冲泡的“江门限定”芝芝青柑，在智能化点单系统帮助下，让不少游客在前往江门路上就开始下单，体验智能消费新场景。

此外，各地“旅游+”活动的揽客服务也进一步刺激了全天候的旅游消费意愿。携程数据显示，今年的全国国庆文化和旅游消费月将举办超3600项约2.4万场次文旅消费活动，比如上海节前面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放数亿元消费券等等，助力24小时不打烊的文旅消费热潮。

数智赋能 释放场景更大活力

在不少业内人士看来，24小时消费场景的拓展，囊括了时尚潮、文化芯、科技核，打造出包容多元、业态融合、动静相宜、安全便捷的业态模式，释放更大经济活力。

科技核如何实现？就国庆期间而言，各地商圈、商家和文旅景区借助人工智能、5G、物联网、大数据、云计算、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等数智化手段，赋能消费场景的沉浸式体验、智慧化管理。

其中，不少年轻消费者让“AI”成为出游搭子，借助“AI搭子”安排攻略、交通、票务、酒店等出行事项。通过支付宝智能体开放生态所打造的文旅智能体也增长亮眼，杭州城市文旅智能体“杭小忆”十一期间累计服务了近150万次，来杭游客用“杭小忆”AI伴游功能讲解了杭州景点42万次。

此外在北京，第十四届“北京国际设计周—751国际设计节”系列活动贯穿了国庆假期。展出方将AI互动融入“太空嘉年华—度假太阳系”展览中，参观者可以看到十余个来源于《山海经》的虚拟现实巨型奇观，还原神话故事。

在四川，剑门关景区将悠久的历史文化与虚拟现实技术相结合，推出VR《千年奇遇剑门关》。夜间，游客还可以欣赏全息投影、灯光秀演、真人演艺、声光互动等科技手段带来的《剑门长歌》实景崖壁灯光演艺秀。

在辽宁，互联网、大数据等新技术同样提升了夜经济的管理和服务水平。沈阳市将夜市食品安全监管纳入“沈阳市市场监管局智慧监管”一体化平台，通过手机终端实现全覆盖智慧化监管。

也有业内人士表示，从最初的延长营业时间，到多业态的集约化经营，24小时消费场景的拓展已经由早期的灯光夜市转变为包括“食、游、购、娱、体、展、演”等在内的多元经济市场。接下来还可以在丰富多元消费供给结构、持续优化消费环境、加强城市精细化管理、提升夜间消费的便利性和安全性等方面继续发力，丰富“不打烊”的消费业态。

“假日经济观察”系列报道：

之一：政策再加码 “两新”有效激发内需潜力

之二：“解锁”新业态 服务消费激发假日经济新活力

之三：积极发挥有效投资作用 重大工程假期建设不停工

之四：乘国庆“交通快线” 感受发展脉动“繁华盛景”

(责编：孙红丽、吕骞)

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