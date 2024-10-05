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“假日经济观察”系列报道：

乘国庆“交通快线” 感受发展脉动“繁华盛景”

人民网记者 乔雪峰
2024年10月05日08:40 | 来源：人民网
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据交通运输部发布数据显示，今年国庆黄金周假期全社会跨区域人员流动量将达到19.4亿人次，平均每天2.77亿人次。

大街小巷，车来车往；景点景区，游人如织。当前，国庆假期已过半，我国全社会跨区域人员流动量已超过10亿人次，国庆假期首日，我国铁路发送旅客量更是创下单日旅客发送量历史新高。

如此庞大的旅客量和旺盛的出行热情，得益于我国日益发展的综合立体交通网络，让家与远方紧密地连接在一起，铺就出一条条通往幸福生活的康庄大道。

公路成网、高铁飞驰、巨轮远航、飞机翱翔，流动的中国，处处欣欣向荣，迸发出生生不息的生机与活力，“人享其行、物畅其流”的美好愿景正加快成为现实。从这部大踏步迈向交通强国的壮丽诗篇中，我们可以感受到祖国“繁华盛景”的时代脉动。

超15亿人次

景美路畅引发自驾热

70年前，两条当时世界上海拔最高的公路——川藏公路和青藏公路，在同一天全线通车。如今，川藏公路已成为自驾爱好者的热门选择，众多车主通过川藏公路，从四川前往西藏。

国道318线成都至拉萨段，也是川藏公路南线，它贯穿了大半个中国，从川西的崇山峻岭穿越到高原的苍茫辽阔，被称为“中国人的景观大道”，国庆假期迎来了众多自驾爱好者。

来自广东的贺先生一直都有个梦想，就是去西藏旅游。“平时工作很忙，今年趁着国庆假期，带着家人从广州一起驾车进川，然后沿着318国道，到达目的地拉萨。”

随着私家车的逐渐增多，再加上国庆假期七座以下（含七座）小型客车通行收费公路免收通行费，自驾出行成为越来越多游客的选择。据交通运输部副部长李扬介绍，今年国庆期间，自驾出行人数将达到15.26亿人次，比例将超过人员流动量的80%。

牛车河环库乡村振兴产业路。受访方供图

牛车河环库乡村振兴产业路。受访方供图

在湖北省团风县，一条条色彩斑斓、通畅便捷、标识醒目、配套齐全的多彩旅游路，宛如一条七彩的玉带环绕在碧波荡漾的牛车河水库周围，吸引了众多自驾游客前来打卡观光。

数据显示，2024年以来，沿线各景点接待游客超过200万人次。仅在2024年东坡庙会·团风乡村文化旅游推介周期间，就吸引游客达60余万人次。

团风县文化和旅游局局长杨铭表示，路建好后，当地文旅产业发展突飞猛进，拉动周边群众灵活就业3000余人，经济创收超过1.2亿元，真正达到了带领群众致富、引领产业发展的目的。

交通运输部公路局局长周荣峰表示，国庆假期，交通运输部通过强化重大节假日的充电保障能力、完善高速公路服务区服务设施、提升公路出行的信息服务水平三个方面，来提高民众自驾出行体验。

超1.4亿张

高铁出行备受青睐

铁路作为我国公共交通的重要组成部分，是老百姓国庆假期出行的热门方式之一。尤其是高铁，凭借其高效、准时、舒适的特性备受青睐。特别是在京津冀、长三角、珠三角等经济发达地区，高铁几乎已经成为人们短途旅行的首选。

旅客在站台准备乘车。受访方供图

旅客在站台准备乘车。受访方供图

放眼全国，高铁出行已成为国庆期间一道独特的风景线。记者从国铁集团获悉，国庆假期旅客选择铁路出行需求旺盛，铁路客流持续高位运行。截至10月4日9时，铁路12306已累计售出黄金周运输期间车票超过1.4亿张。

10月1日，京津城际铁路亦庄站正式开通运营，实现了京津城际列车在北京市内多点停靠，将更好地服务亦庄新城发展，为“轨道上的京津冀”注入新活力。

据国铁北京局客运部相关负责人介绍，亦庄站开通运营是为满足京津两地间的通勤旅客需求，对京津城际列车的经停站点进行优化，使得京津城际铁路上的运营高铁站增至7座，进一步完善了京津城际的铁路网络。

家住亦庄的王先生，在国庆假期特意体验了亦庄站开通后京津城际运行的列车。“之前我从家出发去天津，必须绕行到近30公里外的北京南站，这回可以从家门口直接上车了。”据亦庄站站长朱珂可介绍，在9月29日亦庄站试运营当天，就有不少民众前来体验。

10月1日，包头至银川高速铁路惠农至银川段正式开通运营，标志着继银西、银兰高铁之后，宁夏人民出行有了新选择。包银高铁惠银段开通运营后，将极大便利沿线各族人民群众出行，推动沿黄经济带高质量发展，对维护民族团结，助力新时代西部大开发战略实施，具有十分重要的意义。

“在这个特殊的日子里，乘坐通往家乡的高铁，体验祖国日新月异的变化，感受列车上浓浓的节日氛围，心情非常激动，祝愿祖国越来越好。”旅客张女士激动地说。

在黑龙江，亚布力南站改造完工后在国庆假期正式开通运营，前往亚布力的旅客列车运行时间较之前缩短1小时以上，游客前往景区更加便捷。

据了解，亚布力南站地处黑龙江省亚布力镇南部，始建于2007年，邻近亚布力熊猫馆、滑雪旅游度假区、青云小镇等旅游景区，距第九届亚洲冬季运动会雪上项目场地仅有1公里。

记者从国铁集团获悉，我国铁路国庆黄金周运输自9月29日开始，至10月8日结束，为期10天，全国铁路预计发送旅客1.75亿人次。从数据可以看出，高铁在现代交通体系中的重要地位进一步凸显。

在广袤的中国大地上，一条条铁路就像一条条“钢铁巨龙”飞驰在华夏大地上，打破地域界限，促进了人员流动与物资运输，便捷的高铁网让老百姓触摸到社会发展脉搏，切身感受到了朝气蓬勃的中国。

超1565万人次

民航让“诗和远方”触手可及

在北京首都国际机场3号航站楼候机大厅，年近七旬的旅客李先生正准备与家人乘机前往广州，开启国庆之旅。在他看来，“说走就走”的航空运输服务彻底改变了国人的生活方式，出门旅行如今已变得轻而易举。更让李先生感慨的是，20世纪90年代初，他因公出差，还要拿着盖了章的单位介绍信到民航售票处现场购票。

如今，民航旅客只需要动一动手指，在手机上就可以完成线上订票、自主选座、机票退改签等业务；各地机场也纷纷告别纸质机票，并添置了自助值机和自助行李托运设备，无纸化乘机日益普及；旅客甚至可以直接用手机二维码或人脸识别完成乘机……可以看到，乘坐飞机出行从“遥不可及”的梦想变成“人享其行”的现实，成为中国民航由大到强实现跨越式发展的真实写照。

一个人员高效流动的中国，充满了繁荣发展的活力。受惠于民航业的高速发展，越来越多的民众选择坐飞机出行，一路美景，一路欢声笑语，民航正在缩短我们与世界之间的距离，让“诗和远方”触手可及。

据航旅纵横发布数据显示，2024年国庆假期期间（10月1日至10月7日），全国民航旅客量预计将超1565万人次，同比2023年国庆假期增长7%，同比2019年增长19%。

旅客在首都机场排队办理登机手续。人民网记者 乔雪峰摄

旅客在首都机场排队办理登机手续。人民网记者 乔雪峰摄

记者从首都机场和大兴机场获悉，今年国庆假期期间，10月1日至7日，首都机场预计运送旅客约131.95万人次，日均18.85万人次；保障航班8199架次，日均1171架次。大兴机场预计保障航班6400余架次，迎送旅客103万余人次。

乘坐国产大飞机一览祖国壮丽山河，是很多人的心愿。作为国产大飞机C919全球首家用户，东航目前将其投放到包括京沪快线在内的5条精品快线上。随着近期国航、南航首架C919飞机的入列，国产大飞机进入到多用户运营时代，在未来，旅客将有更多机会乘坐这款宽敞、舒适的国产大飞机。

新中国成立75年以来，我国民航业经历了从无到有、由小到大、由弱到强的发展过程，取得了举世瞩目的成就。党的十八大以来，通过全面推进智慧民航建设，从“走得了”到“走得好”，“人享其行”的美好愿景在民航业正成为现实，同时也为谱写交通强国建设民航新篇章注入了源源不断的动力。

“假日经济观察”系列报道：

之一：政策再加码 “两新”有效激发内需潜力

之二：“解锁”新业态 服务消费激发假日经济新活力

之三：积极发挥有效投资作用 重大工程假期建设不停工

(责编：王连香、吕骞)
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