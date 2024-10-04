人民网记者 杜燕飞

这个国庆假期，从浩瀚海边到雾霭山巅，从广袤平原到茫茫沙漠，建设者们坚守项目建设一线，铆足干劲保证能源、水利、交通等重大工程项目进度，为经济持续回升向好提供有力支撑。

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资在扩内需、促发展中发挥着重要作用。日前举行的国务院常务会议指出，要立足全局抓好重大工程实施，进一步压实各方责任，加强部门协同和央地联动，强化资金支持和要素资源保障，破解难点堵点，确保重大工程建设取得预期成效。

“一大批重大工程开工建设、稳步推进，对于经济稳增长具有推动作用。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺在接受人民网记者采访时表示，有利于提振发展信心，加快潜能释放；有利于稳定市场预期，推动经济持续稳步回升；有利于拉动上下游产业链协同发展，稳定经济发展基本盘；有助于发挥工程项目投资建设对于稳增长的持久拉动力。

能源工程，为经济增长添动力

在四川，世界第一高坝——国家能源集团大渡河双江口水电站建设现场，塔吊来回摆动、车辆不停轮转，建设者们扛着材料来回穿梭，夜幕中焊接的火光和声音奏出动人的交响曲……国庆假期，6000余名建设者奋战在工程一线，全力以赴打好大坝填筑、机电安装“攻坚战”。

双江口水电站建设现场。受访者供图

双江口水电站是国家“十四五”重点项目，计划2024年下闸蓄水、2025年首批机组投产发电。截至10月1日，大坝累计填筑2625.67万立方米，连续7个月大坝填筑量超过120万立方米，先后实现了大坝填筑高度、方量“双过半”目标，首台机定子、转子安装工作已启动，全速冲刺下闸蓄水目标。

在海南，国庆假期，作为“十四五”我国首个开工的核电项目，华能海南昌江核电二期工程4号机组即将开展第3台核电机组蒸汽发生器主设备安装工作。在此之前，项目团队需完成蒸汽发生器内部防震条拆除、翻转抱环安装等一系列准备工作。

27岁的杨文辉正在现场忙着作业。“当前，二期工程项目已进入关键时期，大家都全力以赴。作为核电机组主设备安装负责人，假日坚守岗位是我的职责所在，要确保项目建设安全。”

“加大能源项目建设，在增强能源安全保障能力的同时，可以有效拉动投资、扩大内需、增强发展后劲，从而促进经济平稳增长。”孙传旺说。

国家能源局相关负责人介绍，下一步将“清单制”推进重大工程实施，分级分类做好项目跟踪监测和调度工作，利用好推动102项重大工程实施部际联席会议制度等协调机制，有序推动重大项目建设，积极扩大有效投资，加强能源安全保障能力建设，加快能源绿色低碳转型发展，推动“十四五”规划目标全面有力落实。

水利工程，连通水系保民生

国庆期间，在吉林省白城市镇赉县，作为国家“十四五”水安全保障规划的重点水利工程，引嫩入白扩建一期项目现场一片繁忙景象，机器轰鸣、施工车辆来回穿梭……

“截至目前，项目中的黑鱼泡泵站主体工程基础底板已全部浇筑完成，预计将于10月底完成封顶；拦污栅及导流墩的第一层浇筑也顺利完成。”中交二航局引嫩入白项目负责人谈强表示，国庆假期，建设者坚守岗位，抢抓东北地区施工的“黄金期”，向节点目标冲刺。

据了解，引嫩入白扩建工程可以优化配置嫩江水资源，构建嫩江、洮儿河区域的循环水系。工程建成后，将灌溉超15万亩水田，预计可增产粮食2亿斤。

这是各地积极推进水利工程建设的一个缩影。当前，各地正吸引社会资本参与水利建设，构建多元化、多层次、多渠道的水利投融资体系，保障大规模水利建设资金需求。与此同时，一项项水利工程开工建设，在带动产业发展、稳定就业上发挥重要作用。

水利部数据显示，今年1至8月，全国水利建设完成投资8019.4亿元，在去年同期较高水平基础上增长10.7%，再创新高；增发国债安排水利建设项目7800多个，已完成投资3037.7亿元。截至8月底，全国水利项目施工吸纳就业209.8万人、同比增长6.9%。

“今年1至8月，全国水利建设落实和完成投资、实施水利工程数量、吸纳就业人数等均超去年同期，为推动经济持续增长和稳定发展作出水利贡献。”水利部副部长王宝恩近期在新闻发布会上表示。

交通工程，稳步推进畅通途

10月1日早上6点，中铁十七局钢筋工杨红吉和11名工友，就乘坐施工电梯来到84米高空——渝万高铁长田湾双线特大桥施工现场。这座全长1.676公里的桥梁，已进入悬臂梁挂篮现浇施工。

高空中，杨红吉和工友们钻进约10平方米的作业空间，拿起一根长约3米的钢丝，快速将梁体布设的钢筋捆绑起来，不到1分钟，钢丝与钢筋已紧紧拴在一起。

“我一天能绑180公斤钢筋。长3米的节段梁，共需钢筋绑扎11吨，我们班组大约5天就能绑扎完。”今年是杨红吉在工地上度过的第15个国庆节。这个假期，项目部有1100多人坚守岗位，奋战在建设一线，保障渝万高铁按期完工，方便百姓出行。

交通运输部副部长李扬近期在国新办举行的新闻发布会上表示，今年1至8月，交通固定资产投资已经完成2.36万亿元，其中铁路、公路、水路、民航分别完成投资4775亿元、1.66万亿元、1383亿元和858亿元。第4季度，交通运输部将在稳投资方面作出更多工作，支撑服务经济的有力增长。

业内人士表示，交通基础设施建设具有投资规模大、落地见效快、带动作用强等特征。加快实施和部署一批重大交通工程，既有利于当前稳增长、稳投资、稳就业，又有利于提高基础设施水平、惠及各地长远发展。建议相关部门要加强对重点任务重大项目资金保障，吸引社会资本参与项目建设；加强项目储备，尽快形成更多实物工作量，更好发挥交通基础设施投资的带动放大作用。

“下阶段，要统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债等政策工具，扩大地方政府专项债券用作资本金的领域、规模、比例，加快推进‘十四五’规划重大工程项目建设，加力支持大规模设备更新，持续扩大有效投资，保持投资稳定增长。”国家统计局投资司首席统计师罗毅飞说。

“假日经济观察”系列报道：

之一：政策再加码 “两新”有效激发内需潜力

之二：“解锁”新业态 服务消费激发假日经济新活力

(责编：王震、高雷)

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