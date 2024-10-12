人民网北京10月12日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，前三季度，中国国家铁路集团有限公司科学有序推进铁路建设，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%，投产铁路新线1820公里，其中高铁1210公里，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。国庆前夕，全国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁超4.6万公里。

国铁集团相关部门负责人介绍，今年以来，国铁集团用好用足基础设施投资金融支持政策，聚焦联网、补网、强链，科学调配建设资源，优化施工组织安排，强化安全和质量控制，优质高效推进铁路规划建设，加快构建铁路现代化基础设施体系，龙岩至龙川高铁梅州西至龙川西段、渝昆高铁重庆西至宜宾东段等一批新线开通运营，沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段、甘肃省平凉至庆阳铁路、漳州至汕头高铁、云南省文山至蒙自铁路、南京北站、龙岩至龙川高铁武平至梅州西段等一批重点项目开工建设，西安至延安高铁、渝厦高铁重庆东至黔江段、成渝中线高铁等一批重点在建项目取得新进展，较好地服务了区域经济社会发展。

下一步，国铁集团将主动服务国家重大战略，优质高效推进重点工程项目，加快实施铁路货运网络提升工程，全面提升建设管理水平，推动湖北省荆门至荆州高铁、山东省潍坊至烟台高铁、上海至苏州至湖州高铁等项目开通运营，确保高质量完成年度铁路建设任务。

(责编：王连香、高雷)

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