原标题：联通创新云产品 开启数字生活新篇章

近期，华为公司以“向新有为 同心三十载 共筑双时代”为主题，在京举办大客户专场展示交流活动中国联通专场。联通在线受邀参加，展示旗下联通云手机、联通云盒和云游戏等创新产品，获得业界合作伙伴的广泛关注。

云手机重塑移动体验新标杆

联通云手机是中国联通推出的一款基于云计算技术的虚拟手机服务。利用云计算的强大能力，将手机操作系统、应用和数据运行在云端服务器上，用户通过网络即可远程访问和使用。它不仅保留了传统手机的全部功能，还在性能和体验上实现飞跃，为用户提供了更为灵活、高效和便捷的移动应用体验。依托中国联通的算网一体化资源优势，该服务实现了全栈国产化，并携手合作伙伴共同打造了全新的信创云手机生态系统。

随着折叠屏技术的不断成熟与普及，用户对于手机屏幕的期待已不再局限于传统的直板形态。联通云手机紧跟时代潮流，全面支持2K折叠屏，通过先进的云端渲染技术，能够完美适配各种屏幕尺寸和分辨率。无论是观影、游戏还是办公，都能为用户带来沉浸式的视觉享受，让用户体验到前所未有的流畅与舒适。

借助云端技术，联通云手机实现了端到端延迟的大幅降低。这意味着用户在使用云手机时，几乎感受不到任何延迟和卡顿。无论是滑动屏幕、点击应用还是运行大型游戏，都能获得与真机手机相媲美的流畅体验。

为了满足用户对于多账号管理的需求，联通云手机创新性地推出了应用分身功能。用户可以在云手机上同时运行多个相同应用的不同分身，且各个分身之间互不干扰，轻松实现公私分离、账号独立。无论是工作与生活的界限划分，还是游戏与社交的灵活切换，都能得到完美地解决。

联通云盒助力多场景融合终端

华为家庭算力终端和联通云盒，让大型游戏如虎添翼。通过4K60帧的高清输出，游戏中的每一个场景、每一个角色都栩栩如生，仿佛置身于一个真实存在的奇幻世界。同时，低延迟的网络传输技术保证了玩家在游戏中的操作能够即时响应，无论是闪避攻击、释放技能还是进行精准打击，都能获得与真实游戏主机相媲美的操作体验。

除了出色的画面和流畅的操作外，家庭算力终端还支持多种设备的接入和使用。在华为家庭算力终端和联通云盒的支持下，实现大小屏互动，轻松实现跨平台游戏。这种灵活多变的游戏方式不仅满足了不同用户的需求和喜好，更让游戏成为了一种随时随地都可以享受的生活方式。联通云盒、联通云手机、联通云游戏的组合，实现了本地和云端存储、各类应用服务终端为一体，为用户提供“连接+存储+算力+应用”四位一体的一站式生态应用服务。

值得一提的是，得益于云端技术的强大支撑和不断优化。在云端平台上，游戏的所有计算和渲染工作都由高性能的服务器完成，并通过高速网络传输到用户的设备上，这种方式不仅减轻了本地设备的负担和功耗，还提高了游戏的整体性能和稳定性，使得云游戏的体验能媲美传统的游戏主机。

展望未来，联通在线作为中国联通旗下面向公众和家庭市场的产品型科技型子公司，将持续关注云计算、云存储、边缘计算等前沿科技，不断进行产品研发和科技创新，为广大用户带来更加便捷、安全和智能的创新产品和服务。

(责编：董童、李源)

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