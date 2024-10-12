人民网北京10月12日电 （记者王连香）中国汽车工业协会发布数据显示，9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。

1至9月，汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，产销增速较1至8月分别收窄0.6和0.7个百分点。

2024年9月我国汽车出口53.9万辆，环比增长5.4%，同比增长21.4%；1至9月，汽车出口431.2万辆，同比增长27.3%。

2024年9月新能源汽车产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。

中国汽车工业协会分析，三季度，随着国家层面汽车报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出秋季新品，乘用车市场逐渐回暖，特别是终端零售市场持续走强，“金九”效应继续显现，新能源汽车和汽车出口延续良好态势。

(责编：王连香、高雷)

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