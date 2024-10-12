原标题：迈向制造业纵深 联想稳居中国制造行业服务器市场第一

近日，国际知名咨询机构IDC发布《2024第二季度中国制造业x86服务器市场报告》。报告显示，联想服务器在2024年上半年制造业市场持续呈现增长态势，销售额同比增长134%，销售额和销量市场份额双双居于中国制造业服务器市场第一位。

新一轮智能变革浪潮下，AI等前沿技术正在与制造业各类场景深度融合，加速制造业迈向高端化、智能化和绿色化。联想作为国内领先的高科技制造企业，也在积极应用AI、大数据等技术实现了自身制造的提质增效。

据悉，联想已经通过智能化供应链运营管理系统，做到了智能需求预测、智能排产、智能制造、智能产线维护、智能质检、智能物流、智能能耗管理等。以联想在合肥的联宝科技智能制造基地为例，工厂每天需要处理 8000 多笔订单，80%以上都是小于5 台的个性化定制需求，日计算物料约2.6亿颗，复杂性巨大。原来每天人工排产需要6小时左右，智能化后每天的排产时间缩减到1.5分钟，产量提升23%。

联宝科技只是联想智造实力的一个缩影。目前，联想已经构建起包括南方智能制造基地（深圳）以及武汉、合肥、天津等“东西南北中”智能制造全方位布局，并拥有目前全球领先的智能计算设备研发和制造“灯塔工厂”。其中，联想南方智能制造基地与武汉产业基地双双高分通过智能制造能力成熟度评估，代表了国内制造企业在智能制造领域所能达到的最高水平。

基于自身的综合智造实力，联想正以“研产供销服”全价值链智能化能力全面赋能制造业客户的“智能跃迁”。在研发设计阶段，联想用强大的智算、高性能计算能力，可大幅提升工业设计仿真、工艺验证等环节效率，为制造研发团队提供数字化研发平台解决方案。在制造生产阶段，联想打造的工业AI质检解决方案、5G智能工厂解决方案等，已经赋能大批头部制造企业提高生产效率。在供应链阶段，联想以智能供应链重塑传统工厂形式，驱动其升级为“智慧工厂”。在营销、服务阶段，联想打造的营销智能体解决方案、联想智能云(Lenovo xCloud)解决方案等驱动了制造企业业务运营管理的敏捷化和创新力的提升。此外，联想首创的臻算服务2.0融合算力、平台、应用的一体化订阅服务，通过智能化转型全周期服务，正在推动制造领域企业以低门槛的算力使用加速智能化转型“走深向实”。

AI技术蓬勃发展之下，制造业的创新空间进一步打开，智能排产、智慧仓库、智能质检……AI技术应用已经取得了显著成果。然而新技术与制造场景深度融合之下，也激发了制造业企业对于算力的深度需求。IDC报告显示，2024年上半年，我国制造业服务器市场规模同比上涨27.6%。如何获得更多优质算力，正在成为整个制造行业亟待解决的挑战。

作为全球第三大基础设施和服务器供应商，早在2017年，联想即预见到AI发展大势。面向AI时代，在AI基础设施方面构建了“一横五纵”的战略，持续发力AI基础设施，为客户提供高效稳定、绿色节能、多元生态，且覆盖通用、AI、科学算力的全场景产品方案。

其中，联想万全异构智算平台作为联想AI基础设施“一横五纵”战略中的核心，可以统一纳管异构算力，实现对异构计算集群的管理调度，让客户轻松获得融合、稳定的通用、AI和科学算力。在服务器方面，联想产品可靠性连续9年排名全球第一，已斩获555项性能世界纪录。在代表着算力顶尖水平的科学计算领域，联想分别9次蝉联HPC TOP100数量份额榜首及12次蝉联HPC TOP500数量份额榜首，堪称“算力之王”。

绿色节能是联想AI基础设施一直以来的核心主张。十多年来联想一直致力于实现高效、高性能的计算，率先推出了联想海神液冷技术。目前，这一技术可实现100%服务器部件用水冷却，热移除效率最高可达98%，推动数据中心PUE值最佳降至1.1以内。

从技术革新到行业场景再到解决方案，作为“双实企业”的典型代表，未来，联想将持续夯实制造业算力“基石”，加速助力制造业智能化转型升级，为中国制造业的高质量发展贡献“联想智慧”。（记者 李方）

(责编：曹淼、李源)

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