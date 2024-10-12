人民网北京10月11日电 （记者孙博洋）10月10日，由中国酒业协会主办的“第二十一届中国国际酒业博览会”（简称“酒博会”）在上海开幕。

图为第二十一届酒博会现场。受访方供图

在酒博会开幕当天举行的“世界名酒·共享荣耀”2024世界名酒价值论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，对于世界名酒来说，文化价值已经成为最核心的竞争力。

中国酒业协会理事长宋书玉。受访方供图

宋书玉表示，全球酒业正在经历了一场深刻的变革。在消费变迁和人口迭代的背景下，消费者在品质、健康和文化内涵的需求层面不断提升；与此同时，数字化、智能化技术的广泛应用，为酒业的转型升级提供了前所未有的挑战和机遇。

他认为，无论是酿酒遗址活态物质文化遗产，还是酿造技艺非物质文化遗产的传承发展都是名酒文化最重要的特征。“活态文化”是产业当下乃至未来的重要核心。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦。受访方供图

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦表示，酒业是价值驱动的长周期产业，名酒是产业之本，是产业发展重要且不可或缺的参与者、推动者、引领者。

关于何以名酒，何以成就名酒，曾从钦认为有五重价值底蕴：第一，名酒之“名”源于生态之本，做名酒，本质就是做生态，不可复制的水源、土壤、气温、气候、微生物等自然生态，赋予了不同名酒风格的多样性和品质的优越性；第二，名酒之“名”源于品质之基，品质是名酒共同的基因，没有品质，名酒便是无源之水、无本之木；第三，名酒之“名”源于文化之魂，名酒根植于悠久的历史文化沃土，源远流长，底蕴深厚；第四，名酒之“名”源于创新之道，守正创新是世界酒业前进发展的主旋律，也是世界名酒基业长青的动力源；第五，名酒之“名”源于社会之责，名酒的责任不仅体现在创造产业价值，还体现在肩负社会价值。

就名酒产业未来发展，曾从钦还表示，愿与酒业同仁一道，凝聚共识、集聚智慧、汇聚合力，开放包容，不断推动名酒之“名”焕发新活力、展现新面貌，不断引领带动世界酒业育新机、开新局、创造和美新未来。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经