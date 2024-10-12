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中信保诚人寿跨界融合 探索未来养老综合解决方案 

2024年10月12日17:07 | 来源：人民网
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10月12日，中信保诚人寿成功举办“成就伙伴·诚就未来”战略合作暨保险服务平台和税优新品发布会。会上，中信保诚人寿与得到正式启动战略合作，同时宣布推出系列税优养老新品，并发布全新营销员赋能保险服务平台。

发布会现场。（受访者供图）

发布会现场。（受访者供图）

中信保诚人寿总经理常戈表示，中信保诚人寿积极响应国家号召，围绕金融“五篇大文章”，主动调整、狠抓落实。此次与得到开启的战略合作，便是公司跨界融合迈出的重要一步，双方此次合作将共同为客户和营销员伙伴提供全方位知识服务。

据了解，得到和中信保诚人寿的战略合作，将为中信保诚人寿保险营销员提供包括医养健康、人文历史、琴棋书画等方面的标准化课程体系。与此同时，此次合作还将对接一系列优质健康管理资源，通过医生、医疗创新药和创新设备的共享平台，使得中信保诚人寿的家庭医生、门诊预约等服务变得更及时、高效。未来，中信保诚人寿还将联合更多的医疗、知识、康养等不同领域合作伙伴，共同为客户开创更有品质，更加从容的养老未来。

随着在场嘉宾的共同启动，“E-Partner”服务平台全新登场。该平台由中信保诚人寿与中信科技联合打造，助力保险代理人更好地服务客户养老需求。中信保诚人寿总经理助理姜宏维将“E-Partner”称为中信保诚人寿营销员的“数智伙伴”。

据介绍，作为保险营销员专属赋能平台，“E-Partner”由任务赋能、获客赋能、销售赋能、数据赋能共同四大板块构成，可以实现获取最新资讯、量身定制产品、贴心及时服务，最终实现为客户提供全生命周期服务。

姜宏维表示，“E-Partner”从“工具式应用”的1.0时代，升级进入“运营式、任务式系统平台”的2.0时代。公司希望借助新版代理人app为平台，进一步赋能数字化营销管理新生态，助力数字金融业务积极发展，培养具有市场竞争力的专家型人才。

(责编：董童、李源)
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