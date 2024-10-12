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金融监管总局印发《银团贷款业务管理办法》

2024年10月12日17:29 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者王震）据国家金融监督管理总局消息，为进一步优化完善银团贷款业务管理和监管，推动银团贷款业务规范健康发展，金融监管总局对《银团贷款业务指引》（以下简称《指引》）进行了修订，形成了《银团贷款业务管理办法》（以下简称《办法》），现正式发布。

2011年原银监会发布《指引》以来，银团贷款业务稳步发展，成为金融服务实体经济、支持大型客户和项目融资的重要方式。但随着市场环境变化，《指引》已不能完全适应当前银团贷款业务的发展需要。金融监管总局充分考虑银团市场的实际状况，对《指引》进行了有针对性的修订，起草形成《办法》。《办法》共七章六十一条，包括总则、银团成员、银团贷款的发起和筹组、银团贷款合同、银团贷款管理、银团贷款转让交易和附则等部分，进一步明确了监管导向，丰富了银团筹组模式，优化分销比例和二级市场转让规则，规范银团收费的原则和方式，并对银团贷款管理提出了更为系统化的要求。

发布实施《办法》是完善银行贷款业务管理的重要举措，体现了问题导向、守正创新、统筹兼顾的原则，能够有效推动银行在为经济社会发展提供高质量金融供给的同时，强化同业合作、有效防范化解信用风险。下一步，金融监管总局将加强督促指导，做好《办法》实施工作，推动银团贷款业务持续健康发展。

(责编：王震、高雷)
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