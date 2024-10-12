新华社北京10月12日电（记者李春宇）2024国际冬季运动（北京）博览会11日至13日在北京首钢园区举办，《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》在会上发布。报告显示，中国冰雪产业规模预计2025年将达到10053亿元。

北京冬奥会和冬残奥会的筹办、举办有力促进我国冰雪运动和冰雪产业发展，“带动三亿人参与冰雪运动”成为现实。报告指出，我国冰雪产业规模从2015年的2700亿元增长至2024年的9700亿元，预计2025年将突破万亿元，展现了较快的发展势头。

根据报告，中国冰雪产业呈现新态势——市场规模将持续扩大、消费需求将趋向多样化、冰雪产业链将不断完善。冰雪产业将由技术创新持续推动转型升级，从区域竞争逐步转向区域协同，更加重视可持续发展。“冰雪+”将推动跨界深度融合，冰雪装备出海将成为常态。

数据显示，2023-2024冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数超过3.85亿人次，预计该数据在2024-2025冰雪季有望突破5亿人次。滑雪、冰球、速度滑冰、花样滑冰等运动项目广受欢迎，冰雪观赏体验、陆地冰雪运动持续激发大众参与热情。

2025年2月，第九届亚洲冬季运动会将在黑龙江哈尔滨举办。报告指出，近年来，北京冬奥会和冬残奥会、第十四届全国冬季运动会等大型冰雪赛事的接连举办，将持续带动中国冰雪产业高速增长，展现文旅消费火爆的冰雪“热”现象。

(责编：王静、胡永秋)

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