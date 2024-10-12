10月12日，全国工商联在甘肃兰州发布“2024中国民营企业500强”。

记者了解到，2023年，民营企业500强营业收入总额41.91万亿元，较上年增长5.22%，税后净利润1.69万亿元，制造业企业数量占比连续3年实现提升。民营企业500强纳税总额达1.29万亿元，较上年增长3.11%。

今年是全国工商联组织开展第26次上规模民营企业调研，共有9642家2023年营业收入5亿元以上的企业参加，其中营业收入前500位的企业为“2024中国民营企业500强”。

记者：王明玉、范思翔

设计：栾若卉

新华社国内部出品

(责编：王静、胡永秋)

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