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1至9月我国汽车产销量同比分别增长1.9%和2.4%

2024年10月12日19:23 | 来源：新华网
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新华社北京10月12日电（记者高亢）中国汽车工业协会12日发布数据显示，1至9月，我国汽车产销量达2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，汽车产销量保持同比稳步增长态势。

据中汽协副秘书长陈士华介绍，9月份，我国汽车产销量分别达279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。

1至9月，我国新能源汽车产销量达831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的38.6%。

“近期，汽车报废更新补贴申请量加快增长，有效带动汽车销量提升。”陈士华表示，三季度，随着国家汽车报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出秋季新品，乘用车市场逐渐回暖，特别是终端零售市场持续走强，“金九”效应继续显现。

(责编：王静、胡永秋)
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