新华社北京10月12日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人12日表示，中方通过对话磋商寻求解决方案的态度和诚意没有改变，已正式邀请欧方尽快派技术团队来华，继续下一阶段面对面的磋商，并为此做好了一切准备。希望欧方能够与中方相向而行，尽早安排来华并以建设性态度加快推进磋商，争取早日达成妥善解决方案。

有记者问，据有关消息，中欧双方就欧盟电动汽车反补贴案开展了20余天的磋商，今日中方团队已返回国内。请问磋商有何进展？另据有关报道称，欧委会正在就欧盟电动汽车反补贴案单独与部分企业进行价格承诺谈判。请问中方对此有何评论？商务部新闻发言人作出上述回应。

这位发言人说，9月19日，商务部部长王文涛与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈，双方一致同意继续推动欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺协议谈判。自9月20日开始的20余天中，中欧技术团队在布鲁塞尔共进行了8轮密集磋商。经过艰苦努力，双方在一些领域取得了重要进展。中方充分听取中欧业界诉求和意见，在磋商过程中就欧方具体关注多次提出务实的建设性解决方案，展现了最大诚意和灵活性。但遗憾的是，欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题，双方还存在重大分歧，到目前为止，磋商仍未达成双方均能接受的解决方案。

谈及第二个问题，这位发言人表示，中方一直本着最大的诚意和善意与欧方进行对话磋商。中方认为，包括在华欧资企业在内的不同类型中国企业已授权中国机电商会，提出了代表行业整体立场的价格承诺方案，这是当前中欧磋商的基础。如欧方在与中方磋商的同时，又与部分企业单独进行价格承诺谈判，将动摇谈判的基础和互信，会给双方磋商带来干扰，不利于推进磋商整体进程。中方希望欧方充分展现诚意，认真对待业界的核心关切，在当前磋商的基础上尽早达成各方均能接受的解决方案。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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