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线下走访结合数字技术 业内加速探索求职安全路径

2024年10月12日20:44 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （焦磊）“挂羊头卖狗肉”、有偿就业、皮包公司、虚假招聘……当前，招聘市场存在的乱象，给一些求职者造成了极大困扰。有专家表示，就业市场信息不对称、求职者获取信息的途径有限等问题是难以辨别招聘信息真伪的主要原因。

在此背景下，行业积极探索数字技术结合线下走访等方式，为求职安全保驾护航。“我们一眼就能看清楚是不是皮包公司。”蔡伯言是58同城的验真员，通过观察公司门头装潢、工厂车间生产状况，并借助大数据分析和人工智能算法，能够有效验证招聘企业资质。

据介绍，58同城在招聘企业验真方面要求达到企业真、身份真、地址真、环境真、业务材料真等5个真实，同时要求每位验真员要核验招聘公司地址，门牌、出入口及办公环境是该企业，与企业经营范围一致。除此之外，企业还要提供辅助材料来证明企业在经营状态。

在担任过广告商审核的蔡伯言看来，很多情况都“要实地去一遍才能搞清楚”。据了解，通过验真的企业，平台会在其职位卡片等醒目位置加入“验真”标签，让求职者能够更加直观、便捷地判断职位的可信度，大大提高了决策效率。如若发现企业有虚假情况，未签约的企业，平台会拒绝签约，已签约的企业会限制招聘，同时要求企业进一步证实其真实性。若在一定期限内如果无法证实真实性，平台将解除合作，同时把企业的招聘职位下架。

“我们在做的事情非常有意义。可以说，我们是保障整个平台合规的最后一道防线。”另一位验真员华明表示，只有坚守业务底线，求职者的合法权益才能得到维护。

(责编：王震、高雷)
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