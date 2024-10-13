新华社上海10月12日电（记者董雪）记者从上海市科委12日召开的新闻通气会获悉，《上海市促进科技成果转移转化行动方案》正式出台，提出实施成果转化改革攻坚、企业创新加速、技术转移伙伴赋能等行动，加速科技成果转移转化。

上海市科委有关负责人介绍，上海近年来全力建设具有全球影响力的科技创新中心，在科技成果转移转化方面打下了坚实的基础，技术市场规模保持高增长态势，科技成果转化产权制度改革不断深化。

数据显示，2023年，上海全市技术合同成交金额达到4850.21亿元，比2020年增长167%，高校、科研院所和医疗卫生机构等科研事业单位以许可、转让、作价投资三种方式转化科技成果的合同金额超过50亿元，连续多年位居全国第一。

根据此次新出台的方案，上海将重点实施18项任务，包括但不限于推动重点领域持续产出高质量成果、畅通科技成果转移转化通道、健全科技成果转化制度体系、支持企业深度参与成果转化等。

例如，在畅通科技成果转移转化通道方面，全面推进科技成果转化创新改革试点，鼓励通过“赋予所有权+转让+约定收益”模式，实现职务科技成果全部所有权赋权，允许对科研人员过往创业行为进行合规整改。同时，允许符合尽职免责条件的科技成果转化不纳入国有资产绩效和保值增值考核范围。

另外，针对技术转移机构规模不大、能力不强、与创新主体联结不紧密等问题，上海还提出大力发展专业化技术转移机构和平台，加速打造创业孵化服务体系，以此“守护”科研人员成果转化、孵化。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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