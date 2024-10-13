新华社济南10月12日电 题：高端化 智能化 绿色化——山东加快推动先进制造业发展见闻

新华社记者丛佳鑫、孙晓辉

近年来，制造业大省山东紧扣高端化、智能化、绿色化方向，积极构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，统筹推进传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、未来产业超前布局，有效带动经济发展质效齐升。

高端制造“新引擎”

仅用28秒，一根直径360毫米的钢管切割完成；不到1分钟，一块钢材料工业零部件精准成型……这是记者在临沂市沂河新区奔腾激光科技（山东）有限公司生产车间看到的景象。

“从1毫米到300毫米的钢材，我们的智能化激光切割机都能切割出来。”公司技术中心主任杨忠明介绍，相较于传统的切割，激光切割具有污染小、效率高、能耗低、精度高的特点。特别是激光坡口切割，效率至少是原来的5倍，节约人工成本一半以上。

图为临沂市沂河新区奔腾激光科技（山东）有限公司厂区。（受访者供图）

山东在推动传统产业高端化转型的同时，积极壮大新兴产业、布局未来产业，坚持以科技创新引领产业创新，新一代高端装备、新材料、新能源等产业加快扩容提质。

在潍坊市山东胜达新材料科技有限公司生产车间，一件件聚丙烯固体材料接连下线。这款新推出的产品具有高耐热性和较好的抗冲击性能，广泛应用于海洋石油开发和高技术船舶制造等多个领域，成为企业新的经济增长点，订单与去年同期相比增长9.3%左右。

济宁邹城市的珞石（山东）智能科技有限公司攻克了机器人与缝纫机速度协同控制难题，在制造领域不断创新应用场景，业务遍布法国、日本、德国、意大利等多个国家和地区。

山东省工业和信息化厅副厅长王茂庆说，山东扎实推进先进制造业强省行动，鼓励企业通过科技创新向价值链更高端迈进，力争今年高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达到52%左右。

智能制造“新优势”

上下料传送带上，一块块钢坯材料，经过机械手和数控车床的巧妙配合，可实现从粗坯到成品的少人化生产；车间内，智能化产线满负荷运转，一台台生产出来的高精密数控设备整齐码放等候装车发货……在德州市齐河县中品智能机械有限公司，随处可见智能化、数字化设备。

“作为数控装备企业，我们积极响应由大规模批量化生产向高精端制造数字化转型的趋势，目前公司已成为家居智能制造行业的综合方案服务商。”中品智能机械有限公司副总经理王佳强说。

近年来，山东大力推动企业数字化转型，通过“智改数转”赋能制造业高质量发展，一大批企业实现降本、提质、节能、增效。

走进位于枣庄市高新区的山东精工电子科技股份有限公司涂布车间，举升式无人搬运车正在将重700公斤的正极卷从涂布机缓缓取下，随后沿着自动导向车通道经过5次转弯后送至暂存间。

“经过产线智能化改造升级，我们从物料运输到产品生产再到产品检测，全部实现了自动化，生产效率提高了30%以上。”公司生产管理部经理单传省说，近年来，公司积极推动设备换新、生产换线、机器换人，累计投资数亿元进行产线智能化改造升级。目前，公司已拥有5条锂离子电池自动化生产线，生产线自动化率达95%。

山东持续完善智能制造梯次培育体系，加快推动工业企业智改数转网联，在技术改造、协同创新、供需对接、融资对接等方面给予支持。去年全省规上工业企业数字化转型覆盖率达到87.3%，制造业数字化转型指数居全国前列；今年前8个月，全省工业技改投资同比增长9.5%，实施500万元以上技改项目10499个。

绿色制造“新动能”

位于泰安新泰市的山东润通齿轮集团有限公司是国内智能化水平较高的商用车齿轮智能生产企业，每年生产锻件10万吨、各类齿轮2000万件。但之前一段时间，企业的能耗较高，每月耗电量达700万千瓦时。

图为国网泰安供电公司工作人员为山东润通齿轮集团监测用电量。新华社发

国网泰安供电公司工作人员齐先锋说，针对这一情况，国网泰安供电公司借助数字化手段,建立“数智化电量预测模型”，每月向企业提出符合当前生产需求的用电方式，帮助企业降低生产能耗和经营成本，提高生产效率。“今年我们企业的能耗成本下降近2%，节约能源成本100多万元。”山东润通齿轮集团有限公司机电办公室主任郑士东说。

在菏泽鲁西新区的山东步长中药绿色智能化制造项目生产车间，中药材从进车间到成品出车间，全部是数字化、智能化、自动化管理。

“我们经过技术攻关，将生产过程中产生的中药残渣作为生物质原料供发电企业发电，每年节约费用1100万元。”山东步长制药股份有限公司技术总监沈锡春说。

山东省工信厅绿色发展推进处处长窦志强说，山东大力支持制造业绿色化转型，加大对绿色制造体系、重点项目和关键技术开发的支持力度。目前，全省累计培育国家级绿色工厂379家、绿色工业园区28个，数量位居全国前列。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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