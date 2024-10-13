全球最大功率漂浮式风电机组在江苏下线
2024年10月13日00:01 | 来源：新华网
小字号
新华社南京10月12日电（记者陈圣炜）记者12日从中国中车了解到，我国自主研发的全球最大功率漂浮式风电机组“启航号”，日前在江苏省盐城市射阳县成功下线。
据了解，该风电机组功率等级达到20兆瓦，是全球功率最大的漂浮式风电机组。风轮直径达260米，扫风面积53100平方米。单机年输出清洁电能可达6200万度，能满足约3.7万户家庭一年的用电需求，相当于节约燃煤2.5万吨，减少二氧化碳排放6.2万吨。
此外，半潜式漂浮平台加系泊系统技术的设计，可将风力发电的疆域拓展到更为广阔的深蓝远海。据介绍，该风电机组还运用了多种智能控制、智能传感等技术，可实现实时监控，运行更稳。
“传统的海上风机是安装在相对固定的基础上，漂浮式风机会增加额外的自由度，风机平台会随着波浪摆动。目前来看，漂浮式风电是代表未来风电发展的重要技术方向。”中车启航新能源技术有限公司副总经理王靛说。
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 线下走访结合数字技术 业内加速探索求职安全路径
- 人民网北京10月12日电 （焦磊）“挂羊头卖狗肉”、有偿就业、皮包公司、虚假招聘……当前，招聘市场存在的乱象，给一些求职者造成了极大困扰。有专家表示，就业市场信息不对称、求职者获取信息的途径有限等问题是难以辨别招聘信息真伪的主要原因。…
- 评论
- 关注