本报记者 王 珂

数据来源：商务部等

制图：张芳曼

“旧车用了快10年，早就想换一台性能更好的。到店了解到以旧换新置换补贴很划算，还有厂家、4S店折扣，就下单了一台。”国庆假期，重庆渝北区的消费者李毅享受到了以旧换新政策优惠。

汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，汽车产业产值占国内生产总值的比重、汽车消费占中国社会消费品零售总额的比重均在10%左右。

4月，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》；随后，商务部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。8月，关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知发布，提高补贴标准：对报废更新的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。

汽车报废更新，即先将旧车报废注销再购新车。报废更新补贴年度资金总额近112亿元，由中央财政和地方财政共同承担，中央财政补贴金额已下达。

除了报废更新，通知还要求各地加快制定汽车置换更新实施方案，即对二手车转出再购新车合理确定补贴标准、补贴条件和实施方式。

在此基础上，各地因地制宜加快出台相关政策，提高补贴标准、增加资金支持、完善配套措施，加大力度推动汽车以旧换新。

细化置换补贴——

北京明确置换后新购新能源车不仅包含纯电动汽车，还包含插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车，京内、京外转让，均可享受置换补贴。

在湖北，转让本人名下湖北号牌旧车并购买新车在省内上牌的，新能源乘用车分档给予8000元、1.2万元、1.6万元补贴，燃油乘用车分档给予7000元、1万元、1.3万元补贴。

贵州出台规定，转出或报废旧车并购买新能源乘用车的，按交易发票金额的8%给予补贴，最高补贴1.6万元；购买符合标准的燃油乘用车的，按交易发票金额的7%给予补贴，最高补贴1.5万元。

各地出台支持个人消费者汽车置换更新政策。不少消费者在领取以旧换新补贴的同时，还可以申领消费券、享受厂家折扣，如北京市朝阳区、昌平区分批次发放汽车消费券，单批次规模超千万元。

优化申领流程——

为方便消费者申领补贴，商务部开发汽车以旧换新信息平台，上线汽车以旧换新小程序，联通工业和信息化部、公安部等部门车辆相关数据，实现补贴申请一口提交、一网联审，方便群众实时查询审核进度。同时多个省份结合实际搭建相关平台。

天津搭建消费品以旧换新补贴活动平台，包含汽车置换更新等专区，可自动计算订单优惠、开发票等，方便及时拨付补贴资金。

安徽搭建服务平台，利用人工智能识别图片，减少消费者以旧换新时需手动填报的内容。减少补贴发放审核层级，确保补贴资金尽快到达消费者手中。

强化政策协同——

上海阶段性优化新能源汽车专用牌照额度政策举措，符合条件的个人用户通过以旧换新方式购买纯电动汽车新车的，支持申领专用牌照额度。

重庆市区县、政企银联动，多形式、多层次开展汽车消费大客户对接、汽车惠民换新消费周、新能源汽车下乡、商家叠加优惠等促销活动。截至9月22日，重庆收到汽车报废和置换更新补贴申请超6万辆，涉及补贴资金超9亿元，两项政策资金撬动比分别达1∶6和1∶21，对消费拉动作用明显。

以旧换新政策加力，补贴申请量快速增长。数据显示：截至10月7日24时，商务部汽车以旧换新平台收到补贴申请超127万份，带动新车销售额超1600亿元，其中新能源车补贴申请量占比超60%。

补贴资金的审核发放工作加快推进，截至9月24日，汽车以旧换新平台累计审核通过的补贴申请，对应国债资金支出规模近110亿元，“真金白银”补贴优惠加速落地。

以旧换新带动汽车消费明显增长。1—9月，我国汽车销量达2157.1万辆，同比增长2.4%；其中新能源汽车销量达832万辆，同比增长32.5%，占汽车新车总销量的38.6%。

商务部数据显示，1—8月，全国报废汽车回收量比上年同期增长42.4%，特别是汽车以旧换新政策实施以来的5月、6月、7月和8月，同比增幅分别达55.6%、72.9%、93.7%和73.8%。

《 人民日报 》（ 2024年10月13日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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