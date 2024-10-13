田先进

9月26日召开的中共中央政治局会议提出，提升消费结构。

当前，消费品以旧换新广泛开展，各地积极响应，出台配套措施，不仅能带来消费市场的繁荣，还能推动消费结构的绿色升级。

需求侧，通过政府补贴、企业让利等方式，消费者以更优惠的价格享受绿色、智能产品带来的品质与服务提升，且越来越关注产品“含绿量”。9月2日至15日，全国零售企业一级能效冰箱、空调销售额同比分别增长27.1%、135.0%，绿色消费理念逐渐成为生活新风尚。

供给侧，企业回应市场需求，加快转型升级，更多优质绿色产品走向市场。9月，新能源汽车产量同比增长48.8%，消费市场的火爆，有力拉动绿色产品的生产、供给。

随着政策举措的不断完善和加速落地，消费品以旧换新，正成为推动消费结构绿色升级的重要力量。

《 人民日报 》（ 2024年10月13日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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