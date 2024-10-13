新华社兰州10月12日电（记者王明玉、范思翔）全国工商联12日在甘肃兰州发布“2024中国民营企业500强”。结果显示，京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居前三。

据介绍，今年是全国工商联组织开展第26次上规模民营企业调研，共有9642家2023年营业收入5亿元以上的企业参加，其中营业收入前500位的企业为“2024中国民营企业500强”。

根据调研结果，2023年，民营企业500强营业收入总额41.91万亿元，户均838.22亿元，较上年增长5.22%；资产总额49.85万亿元，户均996.94亿元，较上年增长7.64%；税后净利润1.69万亿元，户均33.85亿元，较上年增长2.97%。

在产业结构方面，民营企业500强更加专注实业，制造业企业数量占500强比例为66.40%，占比连续3年实现提升。500强企业加快数字化、绿色化转型发展，60%以上的企业通过应用数字化产品和服务、依托专业数字化服务商、推进智能制造等途径实施数字化转型。

在创新能力方面，民营企业500强中实际填报企业的研发费用总额1.05万亿元，研发人员总数102.38万人，平均研发经费投入强度2.66%。500强企业拥有66.67万件有效专利，较上年增长9.39%。

此外，民营企业500强积极履行社会责任，纳税总额达1.29万亿元，较上年增长3.11%；在民营企业500强中，67.00%的企业参与“万企兴万村”行动，助力促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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