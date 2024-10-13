10月12日，生态环境部向中核集团旗下中国核电投资控股的漳州核电1号机组颁发运行许可证。15时18分，漳州核电1号机组开始装载首炉核燃料，标志着机组进入主系统带核调试阶段，为后续机组临界、并网发电等工作奠定了坚实基础。

装料是将全新的核燃料组件装入反应堆压力容器中，是核电工程中有核试验和无核试验的分界点，也是核电站并网发电前最重要的环节之一。为保障漳州核电1号机组装料顺利完成，漳州核电项目建设团队在装料准备过程中充分汲取国内电站装料经验反馈，并通过开展首炉装料演练等措施，确保装料过程充分准备、万无一失。

“华龙一号”作为我国核电走向世界的国家名片，是我国研发设计的具有完整自主知识产权的三代压水堆核电创新成果。以“177组燃料组件堆芯”为主要技术特征，设计寿命为60年，创新采用“能动和非能动”相结合安全系统和双层安全壳等技术，满足世界最高安全要求和最新技术标准。

作为我国首个“华龙一号”批量化建设项目，漳州核电规划建设6台百万千瓦级华龙机型核电机组，总装机容量约720万千瓦，全部建成投产后，预计年发电量超580亿千瓦时。项目投产后将进一步优化福建省能源结构，对促进福建省绿色低碳转型和经济社会高质量发展具有重要意义。今年2月22日，漳州核电3号机组浇灌核岛第一罐混凝土（FCD），9月27日，漳州核电4号机组浇灌核岛第一罐混凝土（FCD），5、6号机组前期工作目前正在有序推进。

（人民日报客户端 谷业凯）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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