人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“华龙一号”再传捷报！漳州核电1号机组获批装料

2024年10月13日06:34 | 来源：人民日报客户端
小字号

10月12日，生态环境部向中核集团旗下中国核电投资控股的漳州核电1号机组颁发运行许可证。15时18分，漳州核电1号机组开始装载首炉核燃料，标志着机组进入主系统带核调试阶段，为后续机组临界、并网发电等工作奠定了坚实基础。

装料是将全新的核燃料组件装入反应堆压力容器中，是核电工程中有核试验和无核试验的分界点，也是核电站并网发电前最重要的环节之一。为保障漳州核电1号机组装料顺利完成，漳州核电项目建设团队在装料准备过程中充分汲取国内电站装料经验反馈，并通过开展首炉装料演练等措施，确保装料过程充分准备、万无一失。

“华龙一号”作为我国核电走向世界的国家名片，是我国研发设计的具有完整自主知识产权的三代压水堆核电创新成果。以“177组燃料组件堆芯”为主要技术特征，设计寿命为60年，创新采用“能动和非能动”相结合安全系统和双层安全壳等技术，满足世界最高安全要求和最新技术标准。

作为我国首个“华龙一号”批量化建设项目，漳州核电规划建设6台百万千瓦级华龙机型核电机组，总装机容量约720万千瓦，全部建成投产后，预计年发电量超580亿千瓦时。项目投产后将进一步优化福建省能源结构，对促进福建省绿色低碳转型和经济社会高质量发展具有重要意义。今年2月22日，漳州核电3号机组浇灌核岛第一罐混凝土（FCD），9月27日，漳州核电4号机组浇灌核岛第一罐混凝土（FCD），5、6号机组前期工作目前正在有序推进。

（人民日报客户端 谷业凯）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
线下走访结合数字技术 业内加速探索求职安全路径
　　人民网北京10月12日电 （焦磊）“挂羊头卖狗肉”、有偿就业、皮包公司、虚假招聘……当前，招聘市场存在的乱象，给一些求职者造成了极大困扰。有专家表示，就业市场信息不对称、求职者获取信息的途径有限等问题是难以辨别招聘信息真伪的主要原因。…
金融监管总局印发《银团贷款业务管理办法》
　　人民网北京10月11日电 （记者王震）据国家金融监督管理总局消息，为进一步优化完善银团贷款业务管理和监管，推动银团贷款业务规范健康发展，金融监管总局对《银团贷款业务指引》（以下简称《指引》）进行了修订，形成了《银团贷款业务管理办法》（以下简称《办法》），现正式发布。 2011年原银监会发布《指引》以来，银团贷款业务稳步发展，成为金融服务实体经济、支持大型客户和项目融资的重要方式。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部